Медведев отменил прежнее распоряжение о приватизации акций «Роснефти»

Правительство выпустило новое распоряжение о продаже акций «Роснефти», отменяющее распоряжение от 27 ноября 2014 г. N 2358, передает «Интерфакс» со ссылкой на официальный портал правовой информации.

Распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. В документе не раскрыты подробности пункта 1, в котором указано: «для служебного пользования».

В распоряжении 2014 г. правительство соглашалось с отчуждением «Роснефтегазом» акций «Роснефти» в количестве, не превышающем 2,066 млрд шт., «по цене не ниже рыночной, определенной на основании отчета об оценке рыночной стоимости акций, подготовленного независимым оценщиком, и не ниже цены первичного публичного размещения» акций «Роснефти» в 2006 г. Тогда одна акция и расписка стоили $7,55, или 203 руб.

В понедельник на Московской бирже акция «Роснефти» стоит 342,5 руб. (данные на 12.22 мск).

Ранее фонд «Энергия», принадлежащий экс-министру энергетики Игорю Юсуфову, предложил приватизировать 19,5% «Роснефти» через buyback с последующим предоставлением менеджменту и коллективу опционов на часть этих акций в качестве системы долгосрочного стимулирования и мотивации. Остальное можно вывести на биржу. Возможен и обмен активами с иностранцами (в основном из Азии), так что пакет можно оценить значительно выше 700 млрд руб. (в бюджетных материалах – 703,5 млрд. – «Ведомости»), полагает «Энергия».

По данным «Роснефти», менеджменту компании и ее «дочек» принадлежит 0,155132% ее акций, самый большой пакет у главного исполнительного директора Игоря Сечина – 0,1273%.

Российское правительство нацелено продать 19,5% акций «Роснефти» до конца текущего года, чтобы получить средства для покрытия дефицита федерального бюджета. Президент России Владимир Путин ранее говорил, что покупка акций самой «Роснефтью» не самоцель: это только промежуточный этап поиска инвесторов, так как на низком рынке сложно найти покупателя по приемлемой цене