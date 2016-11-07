Два китайских инвестора согласились купить долю в «Сибуре»

Китайский фонд Шелкового пути и банк CDB могут купить 10% акций в «Сибуре». Вместе с Sinopec доля китайских инвесторов составит 20%.

Китайский фонд Шелкового пути (SRF) и китайский банк CDB могут купить долю в «Сибуре» - такое рамочное соглашение подписали мажоритарный акционер «Сибура» Леонид Михельсон, президент SRF Ван Яньчжи и гендиректор CDB Мэн Тяньшань в Санкт-Петербурге, сообщил «Интерфакс». Представитель «Сибура» отказался от комментариев.

Речь идет о продаже 10% акций, сделка может состояться до конца года, следует из комментария Леонида Михельсона «Интерфаксу». По его словам, в сделке будут участвовать существующие акционеры, допэмиссии акций не будет.

Бизнесмен Геннадий Тимченко не будет продавать свои акции «Сибура» в рамках нового соглашения, подписанного с SRF и CDB, сказал «Ведомостям» представитель Volga Group, которая управляет активами бизнесмена, Антон Куревин. «Мы удовлетворены имеющимся пакетом акций «Сибура», - объяснил он.

Михельсон владеет около 43% акций «Сибура», член совета директоров Кирилл Шамалов - 20,9%, бизнесмен Геннадий Тимченко - 14,2%, Sinopec - 10%, Дмитрий Конов и экс-глава компании (сейчас гендиректор «Газпром нефти») Александр Дюков - примерно по 4%. Всего у бывшего и нынешнего топ-менеджмента около 11% «Сибура».

О том, что китайские инвесторы могут приобрести до 20% «Сибура», стало известно в конце прошлого года, когда правительственная комиссия по иностранным инвестициям одобрила продажу до 20% компании китайской Sinopec. Предполагалось, что все действующие акционеры будут продавать акции пропорционально долям. Первые 10% «Сибура» Sinopec купила уже в прошлом году, сумма сделки, по словам руководителя ФАС Игоря Артемьева, должна была составить $1,3 млрд. Остальную долю компании разрешалось докупить в течение трех лет. Кроме того предполагалось, что Sinopec может стать стратегическим партнером «Сибура» при строительстве Амурского газохимического комплекса.

Но уже в мае 2016 г стало известно, что 10% «Сибура» в рамках одобрения, которое было получено Sinopec, могут купить фонд Шелкового пути и CDB. Такие сведения содержались в протоколе очередной правительственной комиссии по иностранным инвестициям, его цитировал «Интерфакс».

Представители SRF и CDB пока не ответили на вопросы «Ведомостей».