Правительство хочет ужесточить контроль над нелегальной табачной продукцией

Решение усилить борьбу с контрафактом на табачном рынке принято в конце октября на совещании у вице-премьера Александра Хлопонина. По итогам встречи он поручил Минфину, Минсельхозу, заинтересованным ведомствам и экспертам «дополнительно проработать вопрос о системе контроля за производством и оборотом табачной продукции», следует из текста протокола совещания («Ведомости» ознакомились с документом). В частности, речь идет о целесообразности распространения действия единой государственной системы учета алкоголя (ЕГАИС) на производство и розничные продажи табачной продукции.

Вопрос ужесточения контроля табачного рынка вновь поднят «из-за острой необходимостью заняться пополнением бюджета», объясняет чиновник в правительстве.

Пока участники прошедшего совещания только обсуждают, какая именно система будет использоваться для контроля рынка: уже работающая ЕГАИС или новая, говорит собеседник «Ведомостей». Кроме того, некоторые эксперты не видят необходимости в создании новой системы – можно доработать действующую без дополнительных финансовых затрат, отмечает он. В какие сроки должно быть исполнено поручение, в документе не уточняется.

Контроль за оборотом табачной продукции необходим и будет установлен, сообщила представитель Хлопонина Наталья Платонова. По ее словам, до 25 ноября профильные ведомства должны предоставить свои предложения относительно того, в какой именно форме это будет сделано.

Сегодня доля нелегальной табачной продукции составляет всего 2,2% рынка, приводит данные Nielsen директор по корпоративным отношениям «БАТ Россия» Александр Лютый: существующие способы контроля и так обеспечивают почти полную собираемость акцизов. С учетом высокой собираемости табачных акцизов распространение системы ЕГАИС на табачную продукцию нецелесообразно, считает вице-президент JTI в России Сергей Киселев. По данным Федерального казначейства, за девять месяцев 2016 г. бюджет получил 358,3 млрд руб. табачных акцизов (+23% год к году, акциз в 2016 г. вырос на 26%). Тогда как доля нелегальной продукции на рынке алкоголя только по официальным данным превышает 20%.

Наша марка Необходимость учета производства табачных изделий, их перемещения через таможенную границу, систем маркировки табачных изделий прописана в законе «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». В 2013 г. крупнейшие международные табачные компании – BAT, JTI, Philip Morris и Imperial Tobacco – создали Ассоциацию цифрового кодирования и отслеживания, которая предложила для ликвидации незаконной торговли использовать технологию Codentify. Позднее предлагалось внедрить систему по маркировке табачной продукции для проверки ее подлинности на основе применяемой в «Почте России» системы отслеживания почтовых направлений.

При высоком уровне собираемости акцизов и низком уровне нелегальной табачной продукции нет необходимости дорабатывать ЕГАИС, уверен представитель Минсельхоза. Кроме того, возможные перебои в работе системы и, как следствие, перебои с производством и поставками могут привести к росту контрафакта, опасается он. Когда в 2006 г. ЕГАИС заработала на рынке алкоголя, отрасль оказалась парализованной на месяцы, а по итогам только I квартала бюджет недополучил 14,7 млрд руб., а производители понесли убытки в 6 млрд руб., писал аудитор Счетной палаты Сергей Абрамов в своем докладе. Вопрос внедрения ЕГАИС на табачном рынке требует дополнительной проработки, согласен представитель Минфина.

В разработке системы регулирования контрафактной продукции важно найти компромисс, считает вице-президент «Филип Моррис интернэшнл» Сергей Слипченко. Разработка и внедрение необходимых систем контроля на табачном рынке должны и учитывать задачи государства, и не создавать дополнительную финансовую нагрузку на бизнес и потребителя, уточняет он.

Кроме того, систему табачной маркировки необходимо внедрять во всех странах Евразийского экономического союза, поскольку 60% незаконно продающихся в России сигарет поступает из соседних стран – Белоруссии, Киргизии, Казахстана, иначе она не принесет плоды, добавляет Лютый.-