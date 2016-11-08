Минсельхоз понизил прогноз экспорта зерна

Прогноз Минсельхоза по урожаю за весь год – 113–116 млн т

Минсельхоз понизил прогноз экспорта зерновых в текущем (2016/17) сельхозгоду, начавшемся в июле. Всего Россия экспортирует до 35 млн т, в том числе 28 млн т пшеницы, следует из сообщения ведомства.

Ранее министр сельского хозяйства Александр Ткачев заявлял о планах продать за границу до 40 млн т зерна, включая до 30 млн т пшеницы. Представитель Минсельхоза пообещал назвать причины пересмотра прогноза экспорта позже.

На 7 ноября с 95,3% посевных площадей собрано 120,5 млн т зерна в первоначально оприходованном весе, что соответствует примерно 113,9 млн т в итоговом весе после доработки. Это уже рекордный урожай за вcю новейшую историю страны. Прогноз Минсельхоза по урожаю за весь год – 113–116 млн т. Сбор зерна может составить 117 млн т, не исключил министр экономического развития Алексей Улюкаев, которого цитирует «Интерфакс».

Аналитики еще в конце октября понизили свои оценки по экспорту зерновых. Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) снизил прогноз экспорта зерновых из России с 40 млн до 39,4 млн т, а пшеницы – с 30 млн до 29,5 млн т, аналитический центр «Совэкон» – на 500 000 т до 40,2 млн т зерна и 30 млн т пшеницы соотвественно. Меньше всего продаж на экспорт ожидает «Русагротранс» – 38 млн т зерна и 28,5 млн т пшеницы, приводил данные заместитель директора департамента стратегического маркетинга «Русагротранса» Игорь Павенский.

Все три компании с начала сезона отмечают медленные темпы экспорта. Об этом же свидетельствует официальная статистика: с 1 июля по 28 октября экспорт зерновых отставал от прошлогодних темпов на 6%, сообщал Минсельхоз. Правда, по состоянию на 2 ноября падение замедлилось до 1,3% – за это время экспортировано 13,3 млн т российского зерна, приводит Минсельхоз оперативные данные Федеральной таможенной службы.

Для экспортеров сезон пока складывается сложно: при относительно высоких внутренних ценах экспортные цены низкие, объяснял ранее гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько. Кроме того, почти весь сентябрь крупнейший импортер российского зерна Египет не закупал российскую пшеницу из-за ограничения по содержанию спорыньи, которое позже было отменено.