Marks & Spencer объявил о закрытии беспрецедентного числа магазинов одежды

Один из крупнейших британских ритейлеров, Marks & Spencer (M&S), объявил о реструктуризации бизнеса на фоне падения продаж и прибыли. Реформа, рассчитанная на ближайшие пять лет, предполагает сокращение числа собственных магазинов как в Великобритании, так и за пределами страны.

Перед Стивом Роу, который стал главным исполнительным директором M&S в апреле, стоит задача оживить бизнес ритейлера со 132-летней историей, известного благодаря повседневной одежде и слогану «покупатель всегда и полностью прав», напоминает Reuters.

На домашнем рынке M&S, в Великобритании, преобразования затронут более 100 магазинов из имеющихся 304. Около 30 магазинов одежды и товаров для дома будут закрыты, в 45 магазинах либо будут сокращены площади, либо их заменят продовольственные магазины Simply Food. Всего M&S откроет более 200 магазинов Simply Food к концу 2018/19 финансового года.

Поведение покупателей изменилось, они предпочитают покупать онлайн, поэтому ритейлер и решился на такие изменения, говорится в отчете M&S за первое полугодие 2016/17 финансового года, начавшееся 1 апреля.

Магазины еды приносят компании около 54% выручки, их продажи выросли на 4%, продажи в сопоставимых магазинах снизились на 0,9% за отчетные полгода.

Кроме того, компания закроет 53 убыточных магазина за рубежом: 10 магазинов в Китае, семь во Франции, а также все магазины в Бельгии, Эстонии, Венгрии, Литве, Нидерландах, Польше, Румынии и Словакии. В 2015/16 финансовом году собственные магазины за пределами Великобритании принесли компании 45 млн фунтов стерлингов убытков, согласно отчету M&S. Операционная прибыль M&S на зарубежных рынках сократилась на 39,6% до 55,8 млн фунтов.

M&S намерена продолжать работу действующих совместных предприятий в Индии и Греции, а также «развивать присутствие на международных рынках с помощью сильных партнеров-франчайзи», приводятся в сообщении компании слова Роу. По собственным данным, сегодня у компании 267 магазинов по франшизе в 34 странах (см. также врез).

Что в России На российском рынке эксклюзивным франчайзи является Retail International Holding, принадлежащая компании Marka Magazacilik (Marks & Spencer Turkey, Fiba Group), рассказывает представитель бренда Marks & Spencer в России. На какой срок действует договор франчайзинга, он не смог уточнить. Всего в России работает 34 магазина Marks & Spencer, а также интернет-магазин.

Выручка M&S от франчайзинга за отчетное полугодие сократилась на 7,3% до 151,7 млн фунтов стерлингов. Ритейлер объяснил это в отчете «снижением поставок и дополнительной поддержкой, которую предоставила компания для партнеров по франшизе в некоторых странах».

«Прекращение убыточного зарубежного бизнеса выглядит относительно легким решением», – заявил Bloomberg управляющий фондом в Royal London Asset Management Ричард Мэрвуд. Ранее в этом году Роу принял меры по восстановлению бизнеса по продаже одежды, сократив промоакции и сосредоточившись на качестве самой одежды, напоминает газета The Wall Street Journal. За первое полугодие 2016 г. продажи одежды M&S сократились на 5,3%. M&S теряет долю рынка, уступая конкурентам, например сети Next, напоминает Reuters. Кроме того, многие супермаркеты начали активнее продавать одежду, а более молодые покупатели предпочитают магазины Primark или H&M за более низкие цены, отмечает агентство.

«Роу продолжает изменения в бизнесе более кардинально, чем все ждали, и это должно быть хорошей новостью», – считает независимый аналитик Ричард Хайман (цитата по Bloomberg).

Впрочем, инвесторы не согласились с этим, отмечает агентство: акции M&S подешевели с начала этого года на 23%, это худшая годовая динамика для бумаг ритейлера с 2008 г.