В компании, управлявшей сетью Kira Plastinina, введена процедура наблюдения

Арбитражный суд Москвы 1 ноября посчитал обоснованным заявление о признании ООО «Кира Пластинина стиль» несостоятельным и ввел в отношении него процедуру наблюдения, следует из решения суда.

«Кира Пластинина стиль» – операционная компания сети одежды Kira Plastinina, созданная в 2007 г. дочерью одного из основателей «Вимм-билль-данна» (ВБД) Сергея Пластинина Кирой. Бизнесмен, как сообщала газета «Коммерсантъ», потратил на развитие этого бизнеса около 1,5 млрд руб. – треть средств, вырученных от продажи его пакета в ВБД американской PepsiCo.

Еще несколько лет назад «Кира Пластинина стиль» управляла примерно 300 магазинами, уточнил гендиректор компании Игорь Мухачев (назначен в марте 2016 г.). Сейчас, согласно сайту компании, в ее портфеле 103 собственных и партнерских монобрендовых магазина, а также интернет-магазины в России и странах СНГ.

С заявлением о признании «Кира Пластинина стиль» банкротом в суд обратилась Е. Бусарова, долг перед которой – 353 350 руб., согласно материалам дела. «Ведомости» обнаружили 92 исковых заявления, поданных к ООО «Кира Пластинина стиль» с начала 2016 г. Общая сумма требований по ним составила 168,2 млн руб., $561 725, 188 792 евро и 567 284 условные единицы (рассчитываются как среднее арифметическое между курсами доллара и евро). Из них суд удовлетворил требования в размере 118,6 млн руб., $451 413, 187 236 евро и 567 284 условные единицы. Самые крупные иски связаны с задолженностью компании за аренду помещений в торговых центрах. Например, около 39 млн руб. – долг перед владельцем площадей в ТРЦ «Райкин плаза» в Марьиной Роще, компанией «Шереметьевский бульвар», 11 млн руб. – перед «Щукой», которой принадлежит одноименный торговый центр рядом с метро «Щукинская».

Общий долг «Кира Пластинина стиль», по словам Мухачева, приближается к 2 млрд руб., из которых около 500 млн руб. – перед внешними кредиторами. Тяжелую финансовую ситуацию в компании он объясняет ростом курсов валют в конце 2014 г. и снижением покупательского спроса. Еще летом деятельность компании была фактически парализована из-за большого количества исполнительных производств по искам, поданным еще в 2015 г., рассказывает Мухачев. Теперь же, по его словам, после решения Арбитражного суда Москвы, со счетов компании могут быть сняты аресты, а исполнительные производства приостановлены, что позволит ей восстановить деятельность.

Несмотря на сложную ситуацию, бренд Kira Plastinina продолжит существовать, уверяет он: часть магазинов компании ранее была передана франчайзинговым партнерам, в частности компании «Бетаторг».

По закону о банкротстве процедура наблюдения продлится шесть месяцев, затем в отношении компании может быть открыто конкурсное производство, а ее имущество выставлено на торги, напоминает партнер юридического бюро «А2» Михаил Александров. По его словам, в 90% случаев в России банкротящиеся компании доходят именно до конкурсного производства. Но в случае с Kira Plastinina он не исключает, что за время наблюдения может найтись сторонний инвестор, который погасит все долги. В этом случае процедура банкротства будет прекращена, отмечает Александров.

Вопрос о признании компании банкротом суд рассмотрит 11 апреля 2017 г.