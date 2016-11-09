Чистая прибыль РЖД в 2016 году увеличится почти в 3 раза до 900 млн рублей

Во вторник совет директоров РЖД обсуждал планы монополии на 2017–2019 гг. «Ведомости» ознакомились с материалами, представленными на совете. Человек, близкий к совету, подтвердил документы, представитель РЖД отказался от комментариев.

По итогам 2016 г. РЖД прогнозирует чистую прибыль в 900 млн руб., что почти в 3 раза выше показателя 2015 г. С 2017 по 2020 г. компания рассчитывает выйти на 10 млрд руб. чистой прибыли ежегодно, следует из пояснительной записки.

В сентябре менеджмент РЖД говорил, что монополия может закончить следующий год с убытком в 142,2 млрд руб. Но если ей удастся оптимизировать расходы на 50,3 млрд руб. и получить 17,6 млрд руб. дивидендов от «дочек», прибыль от перевозок на МКЖД и проч. и еще 40 млрд руб. за счет продления действия экспортной надбавки к тарифам, то она может выйти на прибыль в 10 млрд руб. в 2017 г. В 2016 г. EBITDA монополии может составить 339,4 млрд руб., в 2017 г. – 366,1 млрд руб., в 2018 г. – 368,6 млрд руб. и 369 млрд руб. – в 2019 г., в 2020 г. РЖД надеется получить EBITDA в 381,4 млрд руб.

В 2016 г. инвестиции РЖД составят 412 млрд руб., в 2017 г. – при прогнозном уровне прибыли – они не превысят 389 млрд руб., в 2018 г. сократятся до 321 млрд руб., а в 2019 г. – до 271,9 млрд руб. В 2020 г. инвестпрограмма составит 249,1 млрд руб.

«Инвестиционная программа РЖД с 2017 г. дополнительно снижается в связи с переходом на лизинговые схемы приобретения тягового состава и завершением реализации ключевых проектов (БАМ, Транссиб, ж/д в обход Украины и развитие ж/д инфраструктуры портов России)», – объясняет гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. В октябре РЖД сообщала о том, что погрузка по итогам года вырастет на 1%. Но в материалах к совету директоров монополия уведомила, что погрузка по итогам 2016 г. составит 1,22 млрд т. «Это практически соответствует уровню 2015 г., тогда [она]составила 1,21 млрд т», – указывает Бурмистров. Именно из-за отклонения погрузки от плана, чтобы не получить убыток, РЖД потребовалось в октябре повышать экспортную надбавку на перевозки угля, продолжает он. Такой же погрузка останется и в 2017 г., а расти начнет только в 2018 г. – на 10,6% до 1,236 млрд т и до 1,257 млрд т к 2019 г., следует из материалов. «Прогнозы РЖД излишне оптимистичны, – говорит Бурмистров. – Сохранятся высокие ставки на полувагоны, продолжит падать погрузка нефтяных и строительных грузов».