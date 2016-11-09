Алишер Усманов перевел «Металлоинвест» в Россию

Владельцем «Металлоинвеста» на 100% стало ООО «Юэсэм металлоинвест», подконтрольное USM Holdings Limited, говорится в сообщении самого «Металлоинвеста».

ООО «Юэсэм металлоинвест» провело ряд сделок, в ходе которых купило 22,1% «Металлоинвеста» у USM Holdings Limited, 4,5% у USM Investments Limited, а также 15,096% у «Лебединского ГОКа» и 3,19% у ОЭМК.

«Лебединский ГОК» раскрыл параметры сделки – он продал свой пакет за 90,5 млрд руб. Соответственно, весь Металлоинвест был оценен в 567 млрд руб.

Перевод активов в Россию Усманов начал в 2014 г. Тогда ООО «Юэсэм металлоинвест» получило контрольный пакет в «Металлоинвесте», а еще одна российская «дочка» - ООО «АФ телеком холдинг» - получила контрольный пакет в «Мегафоне».

Перевод активов в российскую юрисдикцию компания связывала с объявлением президента Владимира Путина о курсе на деофшоризацию российской экономики и введением в Налоговый кодекс положений, касающихся налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний.

Акционеры по-прежнему рассматривают возможность провести публичное размещение акций «Металлоинвеста», отметил член совета директоров компании Павел Митрофанов. При этом он добавил, что четких планов и сроков пока нет.

До того как Усманов начал переводить «Металлоинвест» в Россию, 40% компании принадлежало кипрской Usm Steel & Mining Group Limited, 21% был в распоряжении кипрской Seropaem Holdings Limited, кипрский Metalloinvest Limited владел 24% компании, а кипрской USM Investments Limited принадлежали оставшиеся 15%.

Основной владелец USM Holding — Алишер Усманов, ему принадлежит 48% акций. Другими крупными акционерами холдинга являются структуры Владимира Скоча (30%) и Фархада Мошири (10%).

«Благодаря консолидации 100% «Металлоинвеста» у «Юэсэм металлоинвеста» нам удастся упростить структуру собственности и повысить качество корпоративного управления», - отметил председатель совета директоров «Металлоинвеста» Иван Стрешинский.