Суд арестовал 1,6 млрд рублей на счетах «Деловых линий»

По ходатайству следствия суд арестовал 1,6 млрд руб. на счетах ООО «Деловые линии» - одного из крупнейших игроков на рынке автомобильных перевозок. Арест наложен в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК России), сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

По версии следствия, неустановленные лица, действующие от имени «Деловых линий», в нарушение налогового законодательства с октября 2011 г. по март 2014 г. включали в налоговые декларации заведомо ложные сведения о наличии права на налоговые вычеты на 516 млн руб., а также о наличии в 2011-2013 гг. 2,86 млрд руб. расходов, уменьшающих базу по налогу на прибыль. По данным следствия, эти действия повлекли неуплату ООО «Деловые линии» в бюджет налогов на общую сумму 1,089 млрд руб. Устанавливаются конкретные лица из числа руководства компании, причастные к преступлению, говорится в сообщении СКР.

По данным «СПАРК-Интерфакса», ООО «Деловые линии» принадлежит кипрскому офшору «Доглемор трейд лимитед». В 2015 г. совладельцем и председателем совета директоров компании стал бывший президент инвестиционного подразделения «Альфа-групп» - А1 - Михаил Хабаров. Основным владельцем компании является Александр Богатиков, которому до прихода Хабарова принадлежало 100% ООО «Деловые линии». Михаил Хабаров отказался комментировать сообщение СКР. Связаться с Александром Богатиковым не удалось.

Представитель «Деловых линий» сообщил, что компания конструктивно взаимодействует со следственными органами, операционная деятельность ведется в обычном режиме, компания продолжает исполнять обязательства перед сотрудниками, клиентами и другими контрагентами. По его словам, компания намерена в установленный срок исполнить полученные требования, средства для этой цели депонированы на счетах компании. Требования на какую сумму компания готова погасить, представитель «Деловых линий» не комментирует.

«Деловые линии» - один из крупнейших игроков на рынке грузоперевозок автомобильным транспортом. Ранее гендиректор Infranews Алексей Безбородов оценивал ее долю на российском рынке автомобильных перевозок в 5%, в перевозках сборных грузов (фура доставляет груз нескольких клиентов) – в 20% . В 2015 г., по данным СПАРК, выручка ООО «Деловые линии» составила 17,2 млрд руб., чистая прибыль - 83,7 млн руб.

Действия следователя могут быть направлены на фактическое исполнение решение суда и возмещение причиненного ущерба, считает Георгий Баганов, адвокат BGP Litigation. Неясно, почему в сообщении указано, что от имени «Деловых линий» действовали «неустановленные лица». Право финансовой подписи в каждой организации принадлежит, как правило, строго ограниченному кругу лиц и странно, что в отношении этих лиц не приняты меры обеспечительного характера, удивляется юрист. Осужденный по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК России наказывается штрафом до 500 000 руб. либо лишением свободы на срок до шести лет, но освобождается от уголовного преследования в случае полной оплаты недоимки и пеней.