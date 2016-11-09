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Работу Игоря Сечина организует энергетик

Аппарат «Роснефти» возглавил соратник вице-президента компании Василий Никонов
Соратник вице-президента «Роснефти» Андрея Шишкина Василий Никонов возглавил аппарат компании
Соратник вице-президента «Роснефти» Андрея Шишкина Василий Никонов возглавил аппарат компании
Е. Разумный / Ведомости

Директор департамента энергетики «Роснефти» Василий Никонов назначен исполняющим обязанности руководителя аппарата «Роснефти», рассказал «Ведомостям» знакомый Никонова и подтвердил представитель компании Михаил Леонтьев. Должность директора департамента он сохранил. До сих пор эту обязанность исполнял вице-президент Михаил Графинин. Но после поглощения «Башнефти» «Роснефтью» Графинина направили на должность руководителя аппарата «Башнефти» в Уфу, рассказал Леонтьев.

Пока предполагается, что Никонов будет замещать Графинина на время его полугодовой командировки в Уфу, объяснил представитель компании. Что произойдет по истечении полугода, он не сказал.

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Василий Никонов - ближайший соратник и подчиненный вице-президента по энергетике «Роснефти» Андрея Шишкина, который недавно был назначен президентом «Башнефти», говорят трое его знакомых. Оба уже больше десяти лет занимаются энергетикой, Никонов - с 2000 г., в 2004 г. он работал заместителем управляющего директора РАО «ЕЭС России». В 2005-2010 гг. Никонов возглавлял Волжскую ТГК, а Шишкин в 2008-2009 гг. был вице-президентом «КЭС-холдинга», который владел долей в Волжской ТГК. В 2010-2012 гг. оба перешли в Минэнерго: Шишкин - на должность замминистра, а Никонов возглавил департамент развития электроэнергетики. После этого Шишкин и Никонов перешли в «Роснефть», где первый стал курировать электроэнергетику в ранге вице-президента, а Никонов стал директором департамента.

Василий Никонов - абсолютно командный игрок, исполнительный, сдержанный, рассказывают двое его знакомых. У Никонова очень высокая работоспособность, хорошая память, может многое держать в голове, рассказывает знакомый топ-менеджера. «Плохих людей в «Роснефти» не держат», - шутит третий знакомый менеджера.

Руководители аппарата «Роснефти» часто меняются с тех пор, как летом 2015 г. эту должность покинул Рашид Шарипов. Шарипов руководил аппаратом с сентября 2013 г., его называли доверенным человеком Сечина. Топ-менеджер написал заявление по собственному желанию, причину ухода не комментировал. Шарипов заступился за подчиненного, которого увольняли, и сам попал под раздачу, знают два сотрудника «Роснефти». Еще один сотрудник рассказывает такой вариант: Шарипов несколько лет не был в отпуске, наконец отпросился ненадолго, и в это время срочно понадобился Сечину. «Как в отпуске, а работать кто будет?» - якобы сказал Сечин и тут же уволил Шарипова.

Почему «Роснефть» стала единственным претендентом на «Башнефть»

С лета 2015 г. обязанности руководителя аппарата исполняла давняя соратница Сечина, вице-президент «Роснефти» Лариса Каланда, которая также уволилась в мае этого года, по информации РБК, из-за разногласий с Сечиным. После этого исполняющим обязанности руководителя аппарата стал Графинин, который сейчас остается заместителем руководителя аппарата «Роснефти».

Должность исполняющего обязанности руководителя аппарата компании, учитывая культуру управления в «Роснефти», должна быть довольно влиятельной - по степени влияния примерно такая же, как руководитель администрации президента, считает гендиректор Formatta Евгений Куприянов. Руководитель аппарата не несет ответственности за бизнес-показатели, но обладает широким доступом к первому лицу и может регулировать этот доступ для других лиц, объясняет он. Сложно представить, что Шишкин или любой другой сотрудник «Роснефти» может пролоббировать своего человека на такую должность - слишком она важна для Игоря Сечина, считает он. Скорее всего, и Шишкин, и Никонов доказали личную лояльность руководителю «Роснефти», заключает Куприянов.

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