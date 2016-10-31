«Роснефть» подготовила оферту миноритариям «Башнефти»

«Роснефть» 28 октября направила в ЦБ оферту на выкуп акций у миноритариев «Башнефти», сообщила компания в пятницу вечером после закрытия торгов на Московской бирже. «Роснефть» готова купить до 55 466 137 обыкновенных акций (37,5%). Цена выкупа не указана. Но госкомпания сообщила, что максимальный размер обязательств не превысит 206 млрд руб. Представитель «Роснефти» от дополнительных комментариев по поводу оферты отказался. В соответствии с законодательством срок рассмотрения оферты составляет 15 дней, напомнил представитель ЦБ.

В пятницу же днем замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин сообщил о получении его ведомством заявки от «Роснефти» на покупку 100% «Башнефти». Разрешение выкупить 100% акций «Башнефти» «автоматически дает право на выкуп и любой меньшей доли», пояснил представитель «Роснефти».

Чья «Башнефть» Крупнейший владелец голосующих акций «Башнефти» после «Роснефти» – правительство Башкирии, у него 25,79% обыкновенных акций. Еще 9,31% голосов – у юридических лиц, 2,42% – у физических и 2,32% – на счетах структур «Башнефти».

Оферта должна быть сделана по наибольшей из двух цен: средневзвешенной на бирже за полгода до сделки или по цене последней сделки. 12 октября «Роснефть» купила госпакет обыкновенных акций «Башнефти» на 24% дороже средневзвешенной цены на бирже за последние шесть месяцев. За 60,2% обыкновенных акций она заплатила 329,69 млрд руб., т. е. примерно 3706,4 руб. за акцию. Исходя из максимальной суммы, которую «Роснефть» готова потратить на выкуп, ее предложение даже чуть дороже – 3713,9 руб. за акцию.

Башкирия не ведет переговоров о продаже региональной доли в «Башнефти», сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе главы Башкирии. «Я думаю, что они [власти Башкирии] не отдадут. Для них в том числе и вопрос символа, я не думаю, что они отдадут», – передал «Интерфакс» со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке правительства.

Так как привилегированные акции «Башнефти» не имеют права голоса, то делать оферту «Роснефти» нужно только владельцам обыкновенных бумаг, говорил «Ведомостям» партнер BMS Law Firm Денис Фролов. По закону «Роснефть» должна объявить оферту миноритариям «Башнефти» не позднее 17 ноября.

Если Башкирия не станет продавать бумаги, то «Роснефти» придется выкупать 11,73%. Если владельцы всех этих бумаг воспользуются офертой, «Роснефти» потребуется 64,4 млрд руб. Большинство миноритариев могут воспользоваться офертой, считает аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук: «Вряд ли такую цену «Башнефти» мы увидим в ближайшее время».

Деньги у «Роснефти» сейчас есть – на конец II квартала на счетах было около $22 млрд, указывает Полищук. Кроме того, компания получит около $5 млрд за доли в добывающих активах, которые продает индийцам, напоминает он. У «Роснефти» большой долг ($23,4 млрд), но выкуп акций у миноритариев существенно на ней не скажется, полагает портфельный управляющий GL Asset Management Сергей Вахрамеев.

Обыкновенные акции «Башнефти» в пятницу подорожали на 4,43% до 3264 руб., привилегированные – на 1,84% до 1497 руб. Индекс ММВБ вырос на 0,1%. Еще в четверг обыкновенные акции «Башнефти» подорожали на Московской бирже на 13,6% до 3126 руб. на закрытие торгов. В этот день «Роснефть» сообщила о том, что ее совет директоров одобрил сделку на $1,5 млрд. Инвесторы начали подозревать, что компания не будет отказываться от оферты, говорит начальник трейдерского отдела БКС Максим Рябов. В пятницу, после новостей ФАС, страхи развеялись, бумага выросла, продолжает он. С ним согласен старший портфельный управляющий УК «Капиталъ» Вадим Бит-Аврагим. Но большие обороты торгов акциями «Башнефти» были еще две недели назад, когда появились опасения, что Госдума может успеть принять поправки к закону об акционерных обществах, которые освободят «Роснефть» от обязанности делать оферту. На рынке ходили слухи, что активно покупать бумаги «Башнефти» могла UCP Ильи Щербовича, говорит Бит-Аврагим, но подтверждения им не было. О таких слухах говорят еще два топ-менеджера инвестфондов. По данным Bloomberg, за это время крупные сделки проходили с обыкновенными акциями «Башнефти» через Renaissence Capital и «Сбербанк CIB». Источник в Renaissence Capital утверждает, что клиентом были не структуры UCP. Получить комментарии представителя «Сбербанк CIB» не удалось. «Мы не комментируем состав своих портфелей», – заявил представитель UCP. Источник, близкий к компании Щербовича, уверяет, что «материального интереса у UCP в «Башнефти» нет».