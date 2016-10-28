«Роснефть» готовится выкупить акции «Башнефти» у миноритариев

28 октября «Роснефть» направила в Центробанк России обязательное предложение о выкупе акций у миноритариев «Башнефти», сообщила «Роснефть» в пятницу вечером после закрытия торгов на Московской бирже. Предлагается выкупить обыкновенные акции в количестве 55 466 137 штук (37,5%). Представитель «Роснефти» условия оферты не комментирует. Представитель ЦБ пока не ответил на запрос.

Обыкновенные акции «Башнефти» в пятницу подорожали на 4,43% до 3264 руб., привилегированные - на 1,84% до 1497 руб. Индекс ММВБ вырос на 0,1%.

Оферта должна быть сделана по наибольшей из двух цен: средневзвешенной на бирже за полгода до сделки или по цене последней сделки. 12 октября «Роснефть» купила обыкновенные акции «Башнефти» на 24% дороже средневзвешенной цены на бирже за последние шесть месяцев.

За 60,2% обыкновенных акций она заплатила 329,69 млрд руб., т. е. примерно 3706,4 руб. за акцию.

Выходит, что если владельцы обыкновенных акций согласятся, «Роснефть» в рамках оферты придется заплатить 205,6 млрд руб.

Так как привилегированные акции «Башнефти» не имеют права голоса, то делать оферту «Роснефти» нужно только владельцам обыкновенных бумаг, говорил «Ведомостям» партнер BMS Law Firm Денис Фролов.

Ранее днем в пятницу замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин сообщил, что «Роснефть» подала заявку на покупку 100% «Башнефти». «Сроки [рассмотрения заявки] - месяц. При необходимости может быть продлено до двух месяцев. Но не думаю, что есть необходимость проведения дополнительного анализа, вся информация у нас есть. Скорее всего, в месячный срок будет рассмотрено ходатайство», - сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Республике Башкирии принадлежит 25%. Башкирия не ведет переговоры с «Роснефтью» о продаже региональной доли в «Башнефти», сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе главы Башкирии. Прочим юридическим лицам, в том числе и номинальным держателям, принадлежит 16,01% в акционерном капитале «Башнефти» (9,31% в голосующих акциях), физическим лицам - 4,5% (2,42% в голосующих акциях). Представитель ЦБ отказался от комментариев.