Enel продает российские электростанции

После сделки с «Интер РАО» у Enel останется в России только доля в энергосбытовом СП с группой ЕСН

«Мы не можем сказать, что «продаем Россию» или «покупаем Россию», мы будем совершенствовать наши активы, как и в других странах», – говорил ровно год назад инвесторам тогдашний гендиректор «Энел Россия» Франческо Стараче. Тогда итальянская Enel, которой в «Энел Россия» принадлежит 56,4%, начала оценку эффективности российских активов.

Спустя год «Энел Россия» может быть продана целиком, возможность такой сделки сейчас рассматривает «Интер РАО», рассказали «Ведомостям» три человека, знающих об этом от обеих компаний. По словам двух собеседников «Ведомостей», в ближайшее время делегация «Интер РАО» отправится на объекты «Энел Россия» для их оценки. Сделка может быть заключена уже к середине декабря, добавляет один из них. Сумма возможной сделки собеседникам «Ведомостей» неизвестна.

Представители «Энел Россия» и «Интер РАО» от комментариев отказались.

Enel приобрела долю в «Энел Россия» (бывшая ОГК-5) в 2007 г. за 85 млрд руб. (около 2,4 млрд евро). Итальянская компания стала первым иностранным инвестором в российской электроэнергетике. Исходя из котировок Московской биржи сейчас этот пакет стоит в 10 раз меньше –17,5 млрд руб., или 245 млн евро. За 10 лет компания лишь раз оказывалась в убытках (см. график), однако они были бумажные из-за обесценения основных средств. Но дивиденды «Энел Россия» платила лишь дважды – за 2013 и 2014 гг. На долю Enel пришлось 2,7 млрд руб.

Если сделка состоится, то у Enel в России останется лишь 49,5% в энергосбытовом СП с группой ЕСН Григория Березкина – «Русэнергосбыте». Основным клиентом этой компании является РЖД.

Для «Интер РАО» это будет, наоборот, удачная сделка. В 2012 г. госкомпания продала консорциуму инвесторов 26% в «Энел Россия» за 19,3 млрд руб. А сейчас за сопоставимую цену может получить контроль.

Привлечение иностранных инвесторов в российскую энергетику было важно как индикатор успешности реформы РАО «ЕЭС России», говорит руководитель группы исследований и прогнозирования АКРА Наталья Порохова. Им обещали либерализацию электроэнергетики, но сделали далеко не все и не в срок, рассказывает Порохова. Сильным ударом оказалась и девальвация рубля, случившаяся в декабре 2014 г., добавляет она. При этом инструментов для привлечения новых инвестиций нет. Действие договоров поставки мощности, обеспечивавших возврат инвестиций в строительство новых энергоблоков с высокой доходностью, почти завершено, ожидания у инвесторов относительно будущего рынка электроэнергетики достаточно консервативны, подчеркивает Порохова.

В апреле «Энел Россия» выставила на продажу одну из четырех своих ГРЭС – Рефтинскую. Ее покупкой интересовались «Интер РАО», Сибирская генерирующая компания, китайская Huadian. Российские компании предлагали за Рефтинскую ГРЭС 13–16 млрд руб. Huadian была готова заплатить до 30 млрд руб., но, узнав о ценах, обсуждаемых с другими претендентами, взяла паузу, говорили «Ведомостям» источники. Компания пока не определилась с продажей ГРЭС, говорила на прошлой неделе финдиректор «Энел Россия» Юлия Матюшкова.

Деньги на возможную покупку у «Интер РАО» есть. В мае компания продала «Евросибэнерго» 40% в «Иркутскэнерго» за 70 млрд руб. Согласно отчету «Интер РАО» на конец первого полугодия 2016 г. у нее на счетах было 101,1 млрд руб. Для компании покупка «Энел Россия» выглядит логичной, считает аналитик Renaissance Capital Владимир Скляр. Под контролем «Интер РАО» станции «Энел Россия» смогут рассчитывать на скидку в 10% на газ от «Роснефти» (на таких условиях поставляет газ «Интер РАО») и уголь с Экибастузского месторождения («Интер РАО» принадлежит 50% Экибастузской ГРЭС-2, которая также работает на этом угле), рассуждает эксперт.

Таким образом, только на топливе компания может сэкономить до 3 млрд руб., а общий эффект от интеграции «Энел Россия» в «Интер РАО» за счет оптимизации расходов может составить до 9 млрд руб., оценивает Скляр.