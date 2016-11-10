РФПИ и Mubadala вложат 10 млрд рублей в крупнейшего производителя спецжиров

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) вместе с партнерами, включая арабскую инвесткомпанию Mubadala, заявили о намерении инвестировать 10 млрд руб. в один из крупнейших масложировых холдингов России – ГК «Эфко». Соответствующее соглашение стороны подписали 10 ноября, уточняется в сообщении РФПИ. Представитель «Эфко» информацию подтвердил.

Консорциум получит значительный, но не контрольный пакет по итогам сделки, уточнил представитель РФПИ.

«Эфко» – один из крупнейших российских переработчиков подсолнечника с долей 7,3%, по данным Масложирового союза за 2015 г. По производству майонеза компания занимала третье место с долей 18,6%. По данным Nielsen, по доле в розничых продажах майонеза компания занимает первое место. Выручка группы по РСБУ в 2015 г. составила 81,6 млрд руб., чистая прибыль – 1,9 млрд руб., указано на сайте группы.

Основной акционер АО «Эфко продукты питания» – кипрская «Эфко фудс плс», которой принадлежит 94,33% акций. Владельцы компании – топ-менеджеры компании во главе с председателем совета директоров Валерием Кустовым, сообщал журнал Forbes.

Mubadala – компания, подконтрольная правительству Абу-Даби, говорится в сообщении РФПИ. Она инвестирует в аэрокосмический сектор, полупроводники, горно-металлургическую и нефтегазовую отрасли, возобновляемые источники энергии, IT, здравоохранение, недвижимость и инфраструктуру, сектор услуг.

Вырученные средства «Эфко» направит на финансирование долгосрочного роста, включая выход на новые рынки СНГ, Ближнего Востока и Азии, уточняется в заявлении РФПИ. Российское сельское хозяйство имеет высокий потенциал развития, отметил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Летом РФПИ сообщал, что вместе с партнерами – ведущими ближневосточными фондами – вложит около 9 млрд руб. в крупнейшего в России производителя риса – группу «АФГ Националь». Название фондов тогда не уточнялось. В сообщении 10 ноября РФПИ уточнила, что Mubadala – инвестор в том числе и «АФГ Националь». Инвестиции РФПИ и инвесторов в «АФГ Националь» планируеся направить на увеличение объемов производства продукции, расширение земельного банка и строительство объектов инфраструктуры, а также расширение ассортимента и развитие новых брендов.