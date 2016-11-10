Новые роботы помогают людям на заводах, а не заменяют их

Whirlpool и другие компании в США оснащают свои заводы так называемыми коботами – роботами, способными взаимодействовать с людьми. Например, коботы останавливаются, если сталкиваются с рабочими, что позволяет им функционировать в тесном пространстве даже без защитных ограждений. Хотя экономисты и связывают долгосрочное снижение количества рабочих мест на американских заводах с автоматизацией, производители настаивают, что новый тренд направлен прежде всего на повышение безопасности и производительности.

Производители в Северной Америке установили на своих заводах более 28 000 роботов в 2015 г., согласно Robotic Industries Association. Коботы, вероятно, составляют лишь небольшую часть от общего числа, но организация планирует отслеживать их продажи. По прогнозам ABI Research, мировой рынок коботов вырастет примерно с $95 млн в 2015 г. до более чем $1 млрд к 2020 г.

Активным выпуском новых моделей сейчас занимаются, в частности, Fanuc и Yaskawa Electric. С начала продаж около года назад Fanuc America реализовала менее 100 коботов. Но ее директор по машиностроению Рик Максвелл ожидает значительного роста продаж: «Интерес к ним огромный».

Повышение эффективности производства, в свою очередь, делает заводы в США более конкурентоспособными по сравнению с предприятиями в странах, где зарплаты рабочих ниже, утверждают компании. А снижение расходов и увеличение продаж позволит им расширить производство и нанять больше высококвалифицированных сотрудников. Но возможности коботов ограничены, отмечает Джефф Бернштейн, президент Association for Advancing Automation. По его словам, коботы слабее более крупных роботов и не всегда эффективны, так как двигаются медленнее ради обеспечения безопасности людей. «Для многих задач они просто не предназначены», – говорит Бернштейн.

Тем не менее коботы складывают запасные шины и наносят горячий клей внутри автомобилей на заводе General Motors в Мичигане. Также они помогают устанавливать двери и лобовые стекла на заводе BMW в Южной Каролине и помогают собирать самолеты Boeing 787 в Австралии, а скоро могут начать это делать на заводе Boeing в Южной Каролине.

Panther Global Technologies, выпускающая детали для бензопил и других инструментов, с помощью коботов повысила производительность своего завода в США. Ее гендиректор Дон Лит планирует в 2017 г. закрыть один из заводов в Китае и создать около 40 рабочих мест в США, хотя около 10 лет назад компания сократила большинство американских рабочих и переместила производство за границу. «Без них [коботов] это было бы невозможно», - говорит Лит.

Однорукие роботы датской Universal Robots стоят до $45 000. Они могут работать круглосуточно, заменяя рабочих в три смены. Для сравнения: по данным министерства труда США, рабочие в среднем зарабатывают $36 220 в год, не учитывая сверхурочные и медицинскую страховку. Кроме того, роботы расходуют материалы более эффективно и освобождают рабочих от монотонных и трудоемких задач, которые могут привести к травмам, говорят производители. «Это определенно идет на пользу производительности, но мы видим и много других выгод», – говорит вице-президент Whirlpool Джим Кепплер.

Однако коботы не могут делать всё и никогда не заменят рабочих, отмечает Кепплер. На заводе Whirlpool в городе Марион, штат Огайо, восемь коботов помогают 2200 рабочим выпускать около 18 000 сушильных машин в день. Как утверждают сотрудники завода, коботы способны выполнять более 40 заданий, например отслеживать наличие дефектов и перемещать крупные барабаны. Коботы им нравятся, и одного из них они даже назвали Чаппи по прозвищу сотрудницы Карен Бейдлер, чьи рутинные обязанности он теперь выполняет. «Если это помогает мне делать свою работу, то я полностью "за", – говорит Бейдлер, которая теперь может сосредоточиться на других задачах.

Перевел Алексей Невельский