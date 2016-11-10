Рустам Тарико договорился о реструктуризации долга алкогольного холдинга

Алкогольный холдинг Рустама Тарико Roust Corporation сообщил, что согласовал план реструктуризации долга со значительным большинством держателей облигаций. Реструктуризация предусматривает докапитализацию более чем на $500 млн и снижение кредитной нагрузки, говорится в сообщении, сделка позволит сократить долг Roust примерно на $462 млн, а также привлечь дополнительное финансирование в акционерный капитал. Кроме того, Тарико внесет в капитал Roust водочный бренд «Русский стандарт водка». «Русский стандарт водка», по данным самого холдинга, – ведущий производитель водки в России с долей рынка 30% в декабре 2015 г. Его чистая выручка в 2015 г. – около $69 млн, пишет Roust.

Задолженность по облигациям возникла, когда в 2013 г. американский суд утвердил предложенный Тарико план реорганизации польского производителя и дистрибутора алкоголя Central European Distribution Corporation (CEDC). Долг CEDC был сокращен вдвое, а компания Тарико Roust Trading Ltd. (RTL) стала владелицей 100% CEDC. Держатели облигаций получили новые бумаги на $650 млн c погашением в 2018 г. и наличные. CEDC была переименована в Roust. Задолженность по этим облигациям на 30 июня составляла почти $750 млн.

В отчете за 2015 г. Roust предложила реструктуризацию и этой задолженности: основная выручка компании – в рублях, рубль девальвировался в 2014 г., а долг номинирован в валюте, объяснял «Ведомостям» человек, близкий к Roust.

По новому плану держатели старших обеспеченных нот получат новые шестилетние облигации на $385 млн с купонным доходом 10% – он будет выплачиваться раз в полгода.

Дополнительно держатели старших нот получат деньгами $20 млн и возможность участвовать в выкупе допэмиссии по закрытой подписке. Долг перед держателями нот, включая все начисленные, но неуплаченные проценты, будет обменян на 12,08% капитала реорганизованной компании (включая бренд «Русский стандарт водка»).

Держатели младших конвертируемых нот получат 10,59% реорганизованной компании и возможность участвовать в допэмиссии.

Компания RTL получит от 57,04 до 64,04% в капитале реорганизованной компании – в зависимости от того, как пойдет допэмиссия: держатели младших облигаций должны выкупить акции на сумму до $50 млн. Держатели старших облигаций купят акции на сумму до $5 млн. Инвестировать будет и RTL: максимум – $13,75 млн наличными. Все участники вместе могут получить 19,03% в капитале реструктурированной компании.

Процедура должна быть утверждена американским судом и после этого завершена за 35–45 дней, указано в сообщении холдинга.

Roust помимо «Русского стандарта» владеет брендами Zubrowka, Soplica, «Зеленая марка» и др. Операционная прибыль в III квартале 2016 г. – $18,4 млн, EBITDA – $21,1 млн. Рентабельность по EBITDA увеличилась с 5,5% в I квартале до 11,2% во II квартале и до 13,2% в III квартале 2016 г.; продажи в III квартале 2016 г. достигли 6,5 млн девятилитровых коробок.

После успешного завершения сделки, снижения задолженности и обеспечения ликвидности нового акционерного капитала компания сможет эффективнее следовать бизнес-стратегии, использовать шансы для роста по всему миру и хорошо себя позиционировать, чтобы провести первичное размещение через 2–3 года. Компания надеется укрепить позиции в качестве №2 на мировом водочном рынке (№ 1 – Diageo) и № 1 в Центральной, Восточной Европе и России.

В 2015 г. Roust выпустила и продала 24,6 млн девятилитровых коробок, в 2016 г. прогнозируется рост на 11%, в 2017 г. – еще на 4%. К 2020 г. ожидается рост выручки на 42% по сравнению с 2015 г. – до $829,3 млн, EBITDA достигнет $188,1 млн (см. график). Реструктуризация может быть завершена в 2016 г., на конец года остаток денежных средств ожидается в размере $29 млн.

Реструктуризация долга CEDC в 2013 г. проходила по главе 11 Кодекса США о банкротстве. По этой же статье предполагается реструктурировать долг и сейчас. Глава 11 помогает кредиторам договориться, а компании – выйти из кризиса, говорит адвокат Double Bridge Law Сергей Усоскин: она защищает интересы всех сторон и допускает много вариантов урегулирования – конвертацию долга, дополнительное финансирование и др. В российском законодательстве нет столь же удобного механизма: даже если крупные кредиторы договорились о реструктуризации, появляется мелкий, подает иск о банкротстве, чтобы максимально быстро забрать долг. Это часто ведет к процедуре конкурсного производства и долг возвращается после распродажи имущества, т. е. с большой скидкой, говорит Усоскин. В России бывают случаи, когда должнику и кредиторам удается найти выход путем переговоров, но значительно реже, сетует он.

В России традиционно недостаточно доверия между кредиторами и должниками, нет и правил, которые бы заставили кредиторов занять более конструктивную позицию при банкротстве должника, рассуждает партнер BGP Litigation Александр Ванеев. Назначенный большинством кредиторов конкурсный управляющий, по сути, действует в их интересах, что, как правило, приводит к невозможности восстановления платежеспособности должника и распродаже его имущества. Глава 11 предусматривает механизмы, которые ограничивают волю большинства кредиторов, – суд, рассматривающий дело о банкротстве, может не согласиться с позицией кредиторов и утвердить процедуру реструктуризации долгов или финансового оздоровления должника с целью сохранения его бизнеса.