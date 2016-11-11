«Роснефть» подвели налоги и цены на сырье

«Роснефть» опубликовала финансовую отчётность по МСФО за 9 месяцев 2016 г. Выручка год к году снизилась на 11,4% до 3,5 трлн руб., EBITDA - на 5,6% до 913 млрд руб., чистая прибыль упала в 2,3 раза до 129 млрд руб. Средние рублевые цены на нефть Urals упали на 15,5% до 2740 руб./бар.

«В III квартале 2016 г. ситуация на товарных рынках оставалась напряженной. Дополнительное давление на показатели прибыльности оказал также существенный эффект временного лага по экспортным пошлинам», - приводит компания слова главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина.

Негативная динамика финансовых показателей во многом связана с эффектом временного лага по экспортным пошлинам (-58 млрд. руб. – эффект на EBITDA квартал к кварталу), говорит представитель компании. В нормализованных на эффект лага по экспортной пошлине условиях EBITDA «Роснефти» увеличилась бы на 2 млрд квартал к кварталу, а снижение чистой прибыли было бы незначительным, объясняет он. Чистая прибыль, скорректированная на единоразовые операции за 9 месяцев 2016 г., составила 352 млрд. руб., снижение год к году на 13,1%, добавляет он.

Свободный денежный поток «Роснефти» за 9 месяцев год к году снизился на 63,4% до 189 млрд руб., капитальные затраты выросли на 16,4% до 189 млрд руб. Чистый долг вырос на 6,5% до $26,1 млрд, чистая долговая нагрузка увеличилась с 1,2 EBITDA (за 9 мес 2015 г.) до 1,5 EBITDA («Роснефть» не учитывает в качестве долга предоплаты по долгосрочным контрактам на поставку нефти). До конца года «Роснефти» нужно погасить $3,8 млрд долга, а в 2017 и в 2018 гг. - ещё $12,9 и $12,4 млрд соответственно. «Роснефть» также планирует купить 49% в индийской Essar oil, которая владеет крупным НПЗ недалеко от г. Вадинар. Вся компания оценена в $12,9 млрд. Стоимость доли «Роснефти» с учётом долга составит $3,5 млрд, говорил её представитель. Сделку планируется закрыть в I квартале 2017 г., сообщала группа Essar. Кроме того, до 15 декабря «Роснефти», скорее всего, придётся выкупить 19,5% своих акций у «Роснефтегаза» в рамках приватизации, планируется, что в дальнейшем пакет будет перепродан сторонним инвесторам. Для этого компании понадобится около $11 млрд по текущему курсу.

По итогам III квартала на счетах у «Роснефти» было $20,2 млрд, это на $2,1 млрд меньше, чем по итогам II. Уже после завершения отчетного природа в октябре «Роснефть» заплатила $5,3 млрд за контрольный пакет «Башнефти». Кроме того, в октябре «Роснефть» закрыла ряд сделок по продаже долей в добычных активах на общую сумму в $4 млрд: 11% индийской ONGC в «Ванкорнефти», а также 23,9% в «Ванкорнефти» и 29,9% в «Таас-Юрях нефтегазодобыча» индийскому консорциуму во главе с Oil India Limited. Компания планирует продать доли в ещё нескольких активах, сделки находятся в стадии обсуждения.