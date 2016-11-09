«Роснефтегаз» может профинансировать приватизацию «Роснефти» - Reuters

По этой схеме «Роснефть» после buyback вернет эти деньги «Роснефтегазу», а тот уже выплатит их в бюджет

Находящийся под управлением Росимущества холдинг «Роснефтегаз», которому принадлежит 69,5% «Роснефти», может частично профинансировать приватизационную сделку, в которой «Роснефть» выкупит 19,5% собственных акций. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника. Источник в нефтяной отрасли и два источника в банковских кругах, которые не вовлечены напрямую в сделку, сказали, что одним из вариантов финансирования сделки может быть участие в ней «Роснефтегаза». «Это реальная тема, слышал о ней несколько раз от других банкиров», - сказал источник в банковских кругах.

У трех источников агентства складывается впечатление, что один из прорабатываемых вариантов сделки предполагает, что «Роснефтегаз» предоставит часть средств или всю сумму, необходимую «Роснефти» для оплаты buyback. Затем «Роснефть», получив 19,5% своих акций, вернет эти деньги «Роснефтегазу», а «Роснефтегаз» перечислит около 700 млрд руб. государству в форме специальных дивидендов. Таким образом госбюджет получит доход от приватизации, сказал один из источников.

У «Роснефтегаза» нет всей необходимой суммы в 700 млрд руб., так что он, вероятно, профинансирует сделку только частично, сказали еще два источника Reuters - близкий к правительству и источник в банковском секторе. 25 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что у Владимира Путина есть «в целом представление» о состоянии финансов «Роснефтегаза».

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев назвал эту изложенную Reuters «горячечным бредом» и напомнил «тем, кому нездоровится»: «»Роснефтегаз» является продавцом, а не покупателем».

Опрошенные агентством аналитики считают, что у «Роснефти» есть деньги для выкупа собственных акций - компания имеет накопления и закрыла несколько сделок по продаже активов иностранцам. Но, по их словам, для сделки ей потребуется конвертировать валюту в рубли. «Мы предполагаем, что основной запас рублевых средств "Роснефть" потратила на покупку "Башнефти", и параллельно компания могла конвертировать валютную ликвидность для того, чтобы накопить достаточный объем рублевых средств для возможной автоприватизации», - отмечает Денис Порывай из Райффайзенбанка. В отчетности «Роснефтегаза» говорится, что на конец 2015 г. ан счетах компании было около 472 млрд руб., накопленных за счет дивидендов госкомпаний, в том числе от «Газпрома» и «ИнтерРАО», отмечают аналитики Райффайзенбанка. По их расчетам, около 50-75% этой суммы - в рублях, и для уплаты дивидендов в бюджет «Роснефтегазу» достаточно получить в рублях 357-439 млрд руб. Информированный о ходе приватизации источник сказал Reuters, что средства от сделки должны прийти в бюджет в рублях.

Правительство рассматривает выкуп «Роснефтью» собственных акций как транзитную операцию. Предполагается, что затем «Роснефть» перепродаст свои акции инвесторам. Суть buy-back, если это будет сделано, не в том, чтобы акции остались у компании, объяснял Путин в середине октября. По его словам, это будет только промежуточный шаг, необходимый для того, чтобы потом продать «Роснефть» частным стратегическим инвесторам без уменьшения при этом контроля государства. Кроме того, такой шаг позволит не продавать акции на низком рынке, сказал президент. «Я хочу подчеркнуть, успокоить вас и экспертов: мы не собираемся строить госкапитализм», – добавил Путин. Но бюджету нужны деньги уже в этом году, вот в чем проблема, продолжил он: «Поэтому это достаточно осторожный, филигранный шаг, который, как я понимаю, правительство одобрило».

Сначала хотели продать в одни руки, стратегическому инвестору, все 19,5% «Роснефти», чтобы получить премию за большой пакет, на этом настаивал помощник президента Андрей Белоусов, но сейчас обсуждается именно консорциум инвесторов, рассказывали «Ведомостям» источники в правительства.

Фонд «Энергия», принадлежащий бывшему министру энергетики Игорю Юсуфову, который первым сообщил, что «Роснефть» может выкупить собственные акции, затем изложил версию, что следующим шагом может стать опцион на часть этих акций – для долгосрочного стимулирования менеджмента. Оставшиеся же акции (всего продается 19,5%) можно частично вывести на российскую биржу, предполагает фонд, а частично продать крупным иностранным инвесторам. Возможен и обмен активами с иностранцами (в основном из Азии), так что пакет можно оценить значительно выше 700 млрд руб. (в бюджетных материалах – 703,5 млрд. – «Ведомости»), полагает «Энергия».

Возможно, пакет будут дробить, не исключено, что какая-то доля пойдет на опционную программу для менеджмента, но не более 0,1%, подтвердил «Ведомостям» источник в федеральных структурах. Детали этой программы определит сама «Роснефть», считает он. Вариант обсуждается, знает и другой федеральный чиновник: такова инициатива «Роснефти».