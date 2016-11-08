«Лукойл» отказался от участия в приватизации «Роснефти»

«Лукойл» не намерен принимать участия в приватизации «Роснефти», заявил вице-президент «Лукойла» Леонид Федун.

«Вопрос решен, акции "Роснефти" будут выкуплены "Роснефтегазом". Директива правительства вышла и по ней все понятно», - приводит ТАСС его ответ на вопрос о намерении «Лукойла» приобретать акции «Роснефти».

Ранее «Ведомости» писали, что «Лукойл» может стать одним из претендентов на пакет акций «Роснефти». По данным человека, знакомого с ходом переговоров, президент Владимир Путин предложил «Лукойлу» принять участие в приватизации «Роснефти». Разговор состоялся 31 октября на открытии месторождения им. Филановского.

До разговора президент «Лукойла» Вагит Алекперов уверял, что не будет участвовать в приватизации «Роснефти», рассказывает собеседник «Ведомостей»: «Но потом Путин пригласил Алекперова к себе в машину. Около 20 минут они ехали от завода «Астраханские верфи» до областной думы». О реакции Алекперова он сказать не смог.

31 октября Алекперов, отвечая на вопрос журналистов, сказал, что участвовать в приватизации «Роснефти» «Лукойл» не будет.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался подтвердить или опровергнуть информацию о том, что Путин предложил президенту компании «Лукойл» принять участие в приватизации «Роснефти».

Правительство 7 ноября выпустило распоряжение о продаже акций «Роснефти» (19,5%) с первым пунктом, на котором стоял гриф «Для служебного пользования». Министр экономического развития Алексей Улюкаев объяснил, что в распоряжении говорится только о цене и сроке сделки. Самовыкуп акций «Роснефтью» этим распоряжением не предусмотрен, подчеркнул министр. Позже правительство опубликовало директиву представителям государства в совете директоров «Роснефтегаза» – голосовать за решение о продаже акций на указанных условиях.

Новый документ отменял прежнее распоряжение о продаже акций «Роснефти» от 2014 г. Минимальная цена определяется на основе котировок «Роснефти» от 11 октября 2016 г., объяснил Улюкаев: тогда после сообщения о приватизации «Башнефти» акции «Роснефти» существенно поднялись в цене. В цифрах это выглядит так, пояснил Улюкаев: 748,26 млрд руб., умноженные на коэффициент 0,95, или примерно 711 млрд. Дисконт 5%, считает министр, – это обычная рыночная практика. Поправочный коэффициент – предложение инвестиционного консультанта, банка Intesa Sanpaolo, знает федеральный чиновник, занимающийся приватизацией: банк анализировал мировую практику такого рода сделок в сегменте по отраслям.

Сделка должна быть закрыта до 5 декабря, сказано в директиве, расчеты с покупателем – завершены до 15 декабря, в бюджет в виде дивидендов «Роснефтегаза» деньги должны поступить до 31 декабря.

Путин говорил, что 19,5% своих акций может купить сама «Роснефть» – в качестве временной меры. Деньги на счетах у компании есть, есть и дополнительные средства с рынка, уверял он.