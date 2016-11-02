У «Роснефти» может появиться «Лукойл»

В ближайшие дни должна появиться директива о приватизации 19,5% «Роснефти». Претенденты уже знакомы правительству, заявил в пятницу чиновник финансово-экономического блока правительства. «Ведомости» выяснили, кому предлагают долю в «Роснефти».

Сейчас формируется пул компаний, лояльных Кремлю и готовых участвовать в приватизации, в их числе Sinopec, казахстанская «Казмунайгаз», «Сургутнефтегаз», рассказывает человек, знакомый с ходом переговоров о приватизации «Роснефти». Интерес этих компаний подтверждает и федеральный чиновник: он сомневается, что они создадут специальный консорциум, скорее всего просто выкупят доли по отдельности.

Зачем спешить Государство могло бы продать «Роснефть» сразу инвесторам, но тогда не в 2016 г., а в 2017 г., а кассовый разрыв бюджета покрыть из резервного фонда – Минфин уже просил об этом Госдуму. Но решили не рисковать. Пакет «Роснефти» включен в план приватизации давно, доходы от этой сделки закладывались в проект бюджета еще в 2015 г., говорит чиновник Минфина. «Если коллеги не хотели проводить приватизацию в этом году, не нужно было и предлагать эти доходы включать в бюджет», – рассуждает чиновник финансового блока.

По данным человека, знакомого с ходом переговоров, президент Владимир Путин предложил «Лукойлу» принять участие в приватизации «Роснефти». Разговор состоялся 31 октября, на открытии месторождения им. Филановского. До разговора президент «Лукойла» Вагит Алекперов уверял, что не будет участвовать в приватизации «Роснефти», рассказывает собеседник «Ведомостей»: «Но потом Путин пригласил Алекперова к себе в машину. Около 20 минут они ехали от завода «Астраханские верфи» до областной думы». О реакции Алекперова он сказать не смог.

«Лукойлу» предложено участвовать в приватизации «Роснефти», знает и федеральный чиновник. «Лукойл» в принципе рассматривался как претендент, говорил еще один участник обсуждения в правительстве, но у «Лукойла» сейчас интереса нет.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался от комментариев: публично никаких предложений не делалось.

В «Лукойле», «Казмунайгазе», Sinopec, Росимуществе и Минэкономразвития не ответили на запрос «Ведомостей». Представитель «Сургутнефтегаза» отказался от комментариев. Представитель «Роснефти» счел идею смешной.

«Лукойл» хотел участвовать в приватизации «Башнефти», но ее увела «Роснефть». Путин заверил, что считает «Лукойл» достойным претендентом, и обещал поддерживать частные нефтяные компании в том числе лицензиями на расширение их деятельности. Серьезных переговоров о доступе «Лукойла» к шельфу ни в правительстве, ни в Кремле не велось, имелось в виду лояльное отношение к «Лукойлу» как к инвестору в госактивы, объясняет высокопоставленный чиновник.

«Роснефть» сватают разным инвесторам, определенности нет, но все склоняются к тому, что это должна быть нарезка пакета для нескольких инвесторов, говорит чиновник: конкуренция за компанию большая. Но с долей менее 11,1% инвесторы не смогут провести в совет директоров (в нем девять членов) даже одного кандидата.

На конец июня у «Лукойла» на счетах было около $5,4 млрд, на них можно было бы купить около 6% «Роснефти», отмечает аналитик «Уралсиб кэпитал» Алексей Кокин, «Лукойл» мог бы еще и занять – отношение долга к EBITDA у него менее 1 плюс можно продать 16%-ный квазиказначейский пакет ($6,7 млрд на бирже). Кокин не исключает того, что «Лукойл» примет участие в приватизации «Роснефти»: «Это может быть финансовым вложением – сейчас у «Лукойла» мало возможностей для покупок, снизилась активность в сфере слияний и поглощений, а покупка «Башнефти» рассматривалась».

Вопрос, как Алекперов зайдет в «Роснефть», скептичен человек, близкий к одной из нефтяных компаний: «Соединить «Лукойл» и «Роснефть» – как впрячь в одну телегу коня и трепетную лань».

Китайцам нужен большой пакет, чтобы управлять компанией, – о важности этого предупреждала CNPC. По мнению президента Российско-китайского аналитического центра Сергея Санакоева, подтолкнуть китайскую компанию к участию в приватизации «Роснефти» может участие в тендере индийских компаний: «Китай и Индия – крупные потребители энергоносителей, глобальные конкуренты». Индийская ONGC не ответила на запрос «Ведомостей».

«Казмунайгаз» вряд ли заинтересован в приватизации «Роснефти» – у компании высокий долг, говорит аналитик Renaissance Capital Евгений Стройнов: на конец июня – около $5 млрд, отношение к EBITDA – около 3. На конец первого полугодия на счетах казахстанской компании было $2,3 млрд, так что «Казмунайгаз» мог бы приобрести только небольшой пакет без возможности ввести в совет директоров своего представителя, констатирует Стройнов.

«Сургутнефтегаз», в принципе, может претендовать на половину «Роснефти» – на конец сентября на его счетах было 2 трлн руб.

«Роснефть» могут приватизировать по особой процедуре: если инвесторы не успеют купить акции до конца года, их выкупит сама «Роснефть», и 703,5 млрд руб. попадут в бюджет уже в этом году. Самовыкуп нужен как раз потому, что за «Роснефть конкурируют серьезные инвесторы, объясняет сотрудник одной из нефтяных компаний: бюджету нужны деньги сейчас, но на «Роснефть» претендуют не те инвесторы, что придут по свистку.-

В подготовке статьи участвовала Ирина Скрынник