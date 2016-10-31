«Лукойл» не будет участвовать в приватизации «Роснефти»

«Лукойл» не будет участвовать в приватизации государственного пакета «Роснефти», заявил президент «Лукойла» Вагит Алекперов.

«Нет», - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Приватизация «Роснефти», скорее всего, пройдет в виде выкупа «Роснефтью» собственных акций, однако это будет лишь промежуточный этап: компанию обяжут продать эти акции в кратчайшие сроки – уже в I квартале 2017 г. Об этом рассказал информагентствам чиновник финансово-экономического блока правительства, писали на прошлой неделе ТАСС и «Интерфакс». Информацию подтвердил «Ведомостям» другой федеральный чиновник.