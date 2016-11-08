Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4198 от 08.11.2016 под заголовком: Приватизация для служебного пользования

19,5% «Роснефти» продадут «Роснефти» до 5 декабря примерно за 711 млрд руб.

Чиновники торопятся получить деньги в бюджет до конца года
  • Александра Прокопенко,
  • Маргарита Папченкова
  • / Ведомости
Идею, обрадовавшую и министра финансов Антона Силуанова (слева), и главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина (справа), пришлось публично объяснять министру экономического развития Алексею Улюкаеву
Идею, обрадовавшую и министра финансов Антона Силуанова (слева), и главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина (справа), пришлось публично объяснять министру экономического развития Алексею Улюкаеву
Сергей Гунеев / РИА Новости

Обеспечить максимальную прозрачность приватизационных сделок как для их участников, так и для общественности требовал президент Владимир Путин в феврале. Правительство в понедельник выпустило распоряжение о продаже акций «Роснефти» (19,5%) с первым пунктом, на котором стоял гриф «Для служебного пользования». Разъяснять ситуацию пришлось министру экономического развития Алексею Улюкаеву.

Новый документ отменял прежнее распоряжение о продаже акций «Роснефти» от 2014 г. Минимальная цена определяется на основе котировок «Роснефти» от 11 октября 2016 г., говорит он: тогда после сообщения о приватизации «Башнефти» акции «Роснефти» существенно поднялись в цене. В цифрах это выглядит так, пояснил Улюкаев: 748,26 млрд руб., умноженные на коэффициент 0,95, или примерно 711 млрд. Дисконт 5%, считает министр, – это обычная рыночная практика. Поправочный коэффициент – предложение инвестиционного консультанта, банка Intesa Sao Paolo, знает федеральный чиновник, занимающийся приватизацией: банк анализировал мировую практику такого рода сделок в сегменте по отраслям.

В распоряжении говорится только о цене и сроке сделки, отмечает Улюкаев, самовыкуп акций «Роснефтью» этим распоряжением не предусмотрен. Позже правительство опубликовало директиву представителям государства в совете директоров «Роснефтегаза» – голосовать за решение о продаже акций на указанных условиях.

Менеджерам «Роснефти» может достаться часть выкупленных акций

Гриф «Для служебного пользования» – нормальная практика для документов с чувствительной информацией, объясняет чиновник финансово-экономического блока: его просто забыли снять.

Сделка должна быть закрыта до 5 декабря, сказано в директиве, расчеты с покупателем – завершены до 15 декабря, в бюджет в виде дивидендов «Роснефтегаза» деньги должны поступить до 31 декабря.

Путин говорил, что 19,5% своих акций может купить сама «Роснефть» – в качестве временной меры. Деньги на счетах у компании есть, есть и дополнительные средства с рынка, уверял он.

Фонд «Энергия» бывшего министра энергетики Игоря Юсуфова предложил приватизировать 19,5% «Роснефти» через обратный выкуп, а затем предоставить менеджменту и коллективу опционы на часть акций – как программу мотивации. Остальное – вывести на биржу.

В новом документе есть секретный пункт
Медведев отменил прежнее распоряжение о приватизации акций «Роснефти»
Первый пункт нового документа – для служебного пользования

Сейчас рассматривается последующая продажа 19,5% «Роснефти» консорциуму инвесторов, говорят несколько чиновников, а прежде обсуждалась продажа всего пакета в одни руки, стратегическому инвестору, чтобы получить премию. На этом, в частности, настаивал помощник президента Андрей Белоусов. Среди покупателей собеседники «Ведомостей» называли китайские CNPC и Sinopec, индийскую ONCG, казахстанскую «Казмунайгаз» (агентство RNS сообщило, что казахстанская компания опровергла эту информацию) и российский «Сургутнефтегаз»; Путин, возможно, звал «Лукойл» участвовать в сделке. Иностранному инвестору «Роснефть» может быть интересна даже без реального контроля – для участия в совместных проектах, сотрудничества стран, уверен аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук.

Чиновники настаивают, чтобы деньги за 19,5% «Роснефти» пришли в бюджет в этом году: 703,5 млрд руб. уже учтено в поправках в бюджет 2016 г. Их предполагается направить в том числе на погашение так называемой кредитной схемы для предприятий оборонно-промышленного комплекса. Ничего в «Роснефтегазе» остаться не должно – все деньги от продажи «Роснефти» должны поступить в бюджет, говорит высокопоставленный федеральный чиновник: без этого бюджет не сведется. «Без поступлений от продажи «Роснефти» дефицит вылетает в космос», – соглашается чиновник финансово-экономического блока.

Дефицит бюджета 2016 г. составит 3,7%, следует из поправок в бюджет-2016, одобренных Госдумой в первом чтении. Минфин просит его подстраховать и дать возможность распределить решениями правительства дополнительно 1 трлн руб. из резервного фонда (пока предусмотрено 2,1 трлн на покрытие дефицита). Правительству, вероятно, нужен 1 трлн из резервного фонда уже в начале ноября, полагает Владимир Тихомиров из БКС: увеличены расходы в этом году, а график расходов плавный.

Риск, что средства не поступят до конца года, существует, признает федеральный чиновник: государство не раз получало от «Роснефтегаза» меньше дивидендов, чем рассчитывало. Первый вице-премьер Игорь Шувалов уже подписал директиву, согласно которой главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин останется председателем совета директоров «Роснефтегаза».

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