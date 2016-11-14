Дело о банкротстве «Компании Усть-Луга» прекращено

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти в пятницу прекратил производство по делу о банкротстве ОАО «Компания Усть-Луга». Иск в феврале подал банк ВТБ, которому компания должна 532,8 млн руб. (см. врез). Долг погасила администрация Ленобласти, которая была гарантом по кредиту. Долг компании погашен полностью, подтвердила пресс-служба СЗРЦ ВТБ.

Ленобласть намерена через суд взыскать с «Усть-Луги» 532,8 млн руб., а также процент за использование денежных средств, сообщил заместитель председателя правительства Ленобласти, председатель комитета финансов Роман Марков. В базе арбитражного суда иска администрации к «Компании Усть-Луга» в пятницу не было. Представитель «Усть-Луги» говорит, что компания надеется погасить задолженность до подачи иска. Компания заключила договор на продажу внутрипортовой системы электроснабжения с АО «Ленинградская областная электросетевая компания» (ЛОЭСК) за 349 млн руб., говорит представитель «Усть-Луги».

Откуда долг В 2010 г. «Усть-Луга» взяла в ВТБ кредит на 600 млн руб. по ставке 9,5% годовых до ноября 2015 г. под гарантии правительства Ленобласти. По словам представителя ВТБ, начисление процентов приостановлено в конце 2014 г. В январе 2015 г. ВТБ через суд потребовал вернуть долг, который компания перестала обслуживать, а в феврале 2016 г. подал иск о ее банкротстве.

В соответствии с договором от 28 октября АО «ЛОЭСК» приобрело в собственность за 349 млн руб. электросетевые активы морского порта, принадлежащие ОАО «Компания Усть-Луга», передал через представителя гендиректор ЛОЭСК Дмитрий Симонов. По его словам, права на имущество зарегистрированы 11 ноября, ЛОЭСК готова интегрировать электросетевое имущество порта в свою структуру. На базе Западного филиала компании создан отдельный участок в составе Кингисеппского РЭС, который займется эксплуатацией кабельных линий высокого напряжения протяженностью 3,54 км в Усть-Лужском сельском поселении, сообщил Симонов. В структуру и штатное расписание филиала внесены изменения, позволяющие безболезненно перевести персонал компании, ранее обслуживавшей сетевой комплекс, добавил он. По словам Симонова, ЛОЭСК готова обеспечить растущие потребности инвесторов электроэнергией и мощностью, возможна модернизация имеющихся энергообъектов.

Продавцом выступило ООО «Прогресс», которое, по данным «СПАРК-Интерфакса», через ООО «Технолес» принадлежит Сергею Панкратьеву. Банк был против того, чтобы компания гасила задолженность за счет средств, вырученных от реализации активов, из-за ограничений, которые есть в законодательстве о банкротстве, объясняла представитель «Усть-Луги». По ее словам, компания ведет переговоры о продаже других активов, в том числе внутрипортовых инженерных коммуникаций, средства от их реализации позволят погасить долг полностью.