Фонд, связанный с «Интерросом», получил контроль в ритейлере «Заодно»

Фонд прямых инвестиций Winter Capital Partners (WCP), один из основных инвесторов которого – «Интеррос» Владимира Потанина, стал контролирующим акционером в сети магазинов фиксированных цен «Заодно», следует из данных кипрского реестра. Это подтвердили «Ведомостям» исполнительный директор ритейлера Анжела Рябова и исполнительный директор Winter Capital Advisors (консультант WCP) Михаил Дубнов.

Что за фонд Идея создать фонд Winter Capital Partners в 2015 г. принадлежала менеджерам «Интерроса», писал в мае 2016 г. российский Forbes со ссылкой на управляющего директора Winter Capital Advisors Василия Николаева. «Команда фонда предложила руководству «Интерроса» стратегию инвестирования в компании, которые, с точки зрения холдинга, нельзя назвать стратегическими. Этот подход был одобрен», – говорил журналу Николаев. Из 10 человек в команде фонда семеро на тот момент были выходцами из «Интерроса». По данным сайта WCP, фонд уже инвестировал более $300 млн. Среди его инвестиций «Петровакс фарм», Объединенная кабельная компания, онлайн-кинотеатр Ivi.ru и др. Представители и фонда, и «Интерроса» заявляют о независимости фонда от «Интерроса».

«Заодно» работает в формате магазинов фиксированных цен, сказано на сайте компании: все товары здесь стоят 47, 79 либо 109 руб. Всего в магазине около 2500 товарных наименований – от продуктов питания до одежды и обуви. Впервые совладельцем сети «Заодно», созданной в 2013 г., структуры Потанина стали в конце 2014 г. Тогда в капитал кипрской Za Odno Ltd вошла другая компания, зарегистрированная на Кипре, Saltcliff Trading, она получила 38%. Ею через цепочку кипрских офшоров на 100% владеет Потанин, сообщал РБК летом 2015 г.

Сейчас «Заодно» указана среди портфельных компаний фонда WCP. Инвестором в «Заодно» является именно WCP, Saltcliff Trading – одна из компаний фонда, уточнил Дубнов.

Как следует из обновленных данных кипрского реестра, с апреля 2016 г. Saltcliff Trading владеет 50,6% Za Odno против 38% в 2014 г. Увеличение доли фондом предполагалось изначально при вхождении в капитал Za Odno, говорит Дубнов. Доли остальных акционеров снизились; среди них крупнейшие – основатель KupiVIP Оскар Хартманн (11,3%) и кипрский Metritsio Holdings (23,6%).

Сейчас «Заодно» – второй игрок на рынке магазинов с фиксированными ценами, по данным «Infoline-аналитики». Лидер рынка – основанная Сергеем Ломакиным и Артемом Хачатряном сеть Fix Price, оборот которой в 2016 г. «Infoline-аналитика» оценивает в 60 млрд руб.; на 1 ноября 2016 г. сеть объединяла 2249 магазинов. Fix Price и «Заодно» занимают большую часть рынка, отмечает гендиректор «Infoline-аналитика» Михаил Бурмистров: на октябрь 2016 г. в России работало чуть более 3000 магазинов единой цены с совокупной выручкой в 2016 г. более 75 млрд руб.

Сеть «Заодно», по собственным данным, состоит из 100 магазинов. Их общую торговую площадь Бурмистров оценивает примерно в 25 000 кв. м в Москве и других регионах Центрального и Южного федерального округов. В 2015 г. сеть увеличила число торговых точек на 50, а в январе – октябре 2016 г. были открыты 47 и закрыты 18 объектов, знает он.

Чистая выручка собственных и франчайзинговых магазинов сети «Заодно» в 2015 г. составила почти 3 млрд руб. без НДС, по оценкам Бурмистрова. В 2016 г. этот показатель вырастет более чем на 40% до 4,2 млрд руб., полагает эксперт. Оценка бизнеса сети «Заодно» в рамках сделки по увеличению доли с 38 до 50,6% с учетом потенциала роста стоимости актива могла составить во II квартале 2016 г. от 1,3 млрд до 1,5 млрд руб. с учетом долга, рассуждает Бурмистров, соответственно, стоимость 12% с учетом премии за контроль – до 200 млн руб. Дубнов и Рябова отказались обсуждать цифры, связанные со сделкой.

По словам Дубнова, «Заодно» планирует агрессивный рост: «Его нужно будет финансировать». Как именно – за счет собственных средств, денег нынешних акционеров или новых инвесторов, долговых средств, – будет определено позднее, отметил он. Потенциал рынка магазинов единой цены в России, по оценке Бурмистрова, превышает 200 млрд руб., по числу магазинов – до 10 000.