Нефть дешевеет перед заседанием ОПЕК

Цены на нефть снижаются третий день подряд. Стоимость фьючерсов Brent с поставкой в январе снизилась в понедельник на 1,2% до $44,22 за баррель. Это минимальная цена за последние три месяца.

Цены на нефть стали снижаться в преддверии встречи представителей стран ОПЕК 30 ноября. На рынке усилились сомнения в том, что странам – членам ОПЕК удастся договориться о замораживании добычи на уровне 33 млн баррелей в день, отмечают аналитики MarketWatch.

Картель должен показать, что время обсуждений прошло, и выступить единым фронтом либо смириться с тем, что ОПЕК больше не обладает достаточной властью, чтобы контролировать поставки нефти, считает аналитик ThinkMarkets Наим Аслам. Иран и Ирак производят сейчас рекордные для себя объемы нефти и нет никаких признаков, что они будут следовать каким-либо ограничениям, добавляет он. Последние данные свидетельствуют о том, что в октябре страны ОПЕК достигли максимального уровня производства нефти в 33,83 млн баррелей в день.

В то же время некоторые аналитики считают, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США делает достижение договоренности ОПЕК еще менее вероятным, так как может создать условия для возрождения американской добычи. Американские производители нефти уже отреагировали на изменения: добыча на неделе, закончившейся 4 ноября, выросла на 2%, приводит The Wall Street Journal (WSJ) данные EIA.

Вероятное улучшение законодательной и налоговой среды для разведки и добычи нефти в США стало тем параметром, который не был учтен ОПЕК, пишет своим клиентам BMI Research и ожидает, что картель на грядущей встрече выберет выжидательную позицию – пока энергетическая политика США не станет более очевидной в 2017 г. С этим согласны и эксперты, опрошенные WSJ. Возможно, ОПЕК действительно стоит сейчас позволить вырасти собственной добыче до естественного уровня в 35,5–36 млн баррелей в сутки, чтобы цены на нефть оставались низкими несколько дольше, считает аналитик SEB bank Бьярне Шилдроп. Это позволит картелю отсрочить возрождение добычи сланцевой нефти в США, отмечает он.

Некоторые члены ОПЕК, а также Россия серьезно увеличили уровень добычи нефти за последние два месяца, отмечает издание. Это показывает, насколько агрессивны эти страны могут быть в борьбе за потребителя и как сильно они зависят от нефтяных доходов, считают опрошенные WSJ аналитики.