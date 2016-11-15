Транспорт

Парковка в Москве подорожает до 200 рублей в час

Максимальный тариф будет на самых загруженных улицах центра, за ТТК цены не поднимут
За Третьим транспортным кольцом тариф останется без изменений
За Третьим транспортным кольцом тариф останется без изменений
А. Гордеев / Ведомости

Со 2 декабря тариф на платную парковку на некоторых улицах в центре Москвы будет повышен, сообщила пресс-служба департамента транспорта. По словам представителя департамента транспорта, тариф будет изменен точечно: решение принято на базе исследования МАДИ исходя из загруженности улиц и приоритетного права использования парковок местными жителями. В Москве появится несколько дополнительных тарифных зон.

В МАДИ считают, что минувшим летом ситуация на уличных парковках в пределах Бульварного кольца была близка к критической
Мэрия Москвы выступила за повышение платы за парковку
В МАДИ рекомендовали повысить тариф до 230 рублей в час

За Третьим транспортным кольцом тариф останется без изменений. Максимальный тариф (200 руб. в час) будет установлен на самых загруженных улицах (загруженность 100% ежедневно, например Неглинная, Малая Бронная, Петровка) в пределах Третьего транспортного кольца. На загруженных улицах внутри Садового кольца стоимость парковки начнет зависеть от времени суток – с 8.00 до 20.00 будет использоваться дифференцированный тариф, при котором стоимость после получаса или часа парковки возрастает. Так, на части улицах Бульварного кольца первые полчаса парковки обойдутся в 50 руб., далее стоимость составит 150 руб. в час. На некоторых улицах внутри Садового кольца первый час – 60 руб., далее – 100 руб. в час. На части улиц внутри Третьего транспортного кольца стоимость парковки повысится до 60 руб. в час.

Платную парковку в Москве начали вводить с ноября 2012 г. Сначала она появилась только на Петровке и Каретном Ряду и стоила 50 руб. в час. Сейчас она действует более чем на 1000 улиц. Прогрессивный тариф стал действовать в пределах Бульварного кольца с 10 августа 2015 г., сейчас с 8 утра до 20.00 первый час стоянки там стоит 80 руб., а последующие - по 130 руб., с 8 вечера и до 8 утра час парковки стоит 80 руб. в час.

В конце сентября заммэра Москвы Максим Ликсутов обещал, что через месяц городские власти решат, где появятся новые платные парковки и будут ли повышены тарифы по оплате. Он рассказывал, что власти анализируют использование парковочных мест с точки зрения загруженности городских улиц. Специалисты рекомендуют чиновникам «изменять» стоимость платных парковок, чтобы снизить загруженность улиц, но «не чаще, чем раз в шесть месяцев», отмечал он. «Говорить о снижении тарифов не приходится, будут ли меняться тарифы на увеличение - это вопрос нашего внутреннего исследования и анализа», - добавил заммэра.

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8 ноября специалисты Московского автодорожного института (МАДИ) заявили, что рекомендуют мэрии Москвы повысить тариф на уличных парковках до 230 руб. в час, ограничить время льготной стоянки двумя часами и применить прогрессивную шкалу тарификации на самых загруженных парковках. По словам завкафедрой организации и безопасности движения МАДИ Султана Жанказиева, в центре столицы парковки загружены более чем на 90%, из-за чего водители чаще нарушают правила дорожного движения и блокируют движение пешеходов, велосипедистов и общественного транспорта. «Мы выяснили, что сегодня 70% столичных водителей используют парковки для рабочих поездок, при этом 46% ищут место для стоянки свыше пяти минут, что очень много, - сказал Жанказиев. - Это провоцирует создание "блуждающего" трафика и лишних перепробегов». В МАДИ считают, что минувшим летом ситуация на уличных парковках в пределах Бульварного кольца была близка к критической и пора срочно принимать меры.

Представитель департамента транспорта сообщал тогда «Ведомостям», что «в местах особенной загрузки уместно говорить о тарифе 200 руб. в час». Среди особо проблемных улиц для парковки он назвал Неглинную, Малую Бронную и Петровку.

Комментарии  ()
lana.melnikova.1
18:54 15.11.2016
Вы лучше скажите, господин Синодов, почему при рыночной экономике городские автобусы раз в час ходят? Практически все частные маршрутки были отменены. И как это коррелируется с постоянным повышением стоимости парковки?
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