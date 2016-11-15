Парковка в Москве подорожает до 200 рублей в час

Со 2 декабря тариф на платную парковку на некоторых улицах в центре Москвы будет повышен, сообщила пресс-служба департамента транспорта. По словам представителя департамента транспорта, тариф будет изменен точечно: решение принято на базе исследования МАДИ исходя из загруженности улиц и приоритетного права использования парковок местными жителями. В Москве появится несколько дополнительных тарифных зон.

За Третьим транспортным кольцом тариф останется без изменений. Максимальный тариф (200 руб. в час) будет установлен на самых загруженных улицах (загруженность 100% ежедневно, например Неглинная, Малая Бронная, Петровка) в пределах Третьего транспортного кольца. На загруженных улицах внутри Садового кольца стоимость парковки начнет зависеть от времени суток – с 8.00 до 20.00 будет использоваться дифференцированный тариф, при котором стоимость после получаса или часа парковки возрастает. Так, на части улицах Бульварного кольца первые полчаса парковки обойдутся в 50 руб., далее стоимость составит 150 руб. в час. На некоторых улицах внутри Садового кольца первый час – 60 руб., далее – 100 руб. в час. На части улиц внутри Третьего транспортного кольца стоимость парковки повысится до 60 руб. в час.

Платную парковку в Москве начали вводить с ноября 2012 г. Сначала она появилась только на Петровке и Каретном Ряду и стоила 50 руб. в час. Сейчас она действует более чем на 1000 улиц. Прогрессивный тариф стал действовать в пределах Бульварного кольца с 10 августа 2015 г., сейчас с 8 утра до 20.00 первый час стоянки там стоит 80 руб., а последующие - по 130 руб., с 8 вечера и до 8 утра час парковки стоит 80 руб. в час.

В конце сентября заммэра Москвы Максим Ликсутов обещал, что через месяц городские власти решат, где появятся новые платные парковки и будут ли повышены тарифы по оплате. Он рассказывал, что власти анализируют использование парковочных мест с точки зрения загруженности городских улиц. Специалисты рекомендуют чиновникам «изменять» стоимость платных парковок, чтобы снизить загруженность улиц, но «не чаще, чем раз в шесть месяцев», отмечал он. «Говорить о снижении тарифов не приходится, будут ли меняться тарифы на увеличение - это вопрос нашего внутреннего исследования и анализа», - добавил заммэра.

8 ноября специалисты Московского автодорожного института (МАДИ) заявили, что рекомендуют мэрии Москвы повысить тариф на уличных парковках до 230 руб. в час, ограничить время льготной стоянки двумя часами и применить прогрессивную шкалу тарификации на самых загруженных парковках. По словам завкафедрой организации и безопасности движения МАДИ Султана Жанказиева, в центре столицы парковки загружены более чем на 90%, из-за чего водители чаще нарушают правила дорожного движения и блокируют движение пешеходов, велосипедистов и общественного транспорта. «Мы выяснили, что сегодня 70% столичных водителей используют парковки для рабочих поездок, при этом 46% ищут место для стоянки свыше пяти минут, что очень много, - сказал Жанказиев. - Это провоцирует создание "блуждающего" трафика и лишних перепробегов». В МАДИ считают, что минувшим летом ситуация на уличных парковках в пределах Бульварного кольца была близка к критической и пора срочно принимать меры.

Представитель департамента транспорта сообщал тогда «Ведомостям», что «в местах особенной загрузки уместно говорить о тарифе 200 руб. в час». Среди особо проблемных улиц для парковки он назвал Неглинную, Малую Бронную и Петровку.