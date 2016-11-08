Мэрии Москвы предложили поднять плату за парковку до 230 рублей в час

Специалисты Московского автодорожного института (МАДИ) рекомендуют мэрии Москвы повысить тариф на уличных парковках до 230 руб. в час, ограничить время льготной стоянки двумя часами и применить прогрессивную шкалу тарификации на самых загруженных парковках. Как передает ТАСС, это объявил на III ежегодной конференции «Транспортная инфраструктура Санкт-Петербурга и Ленинградской области» завкафедрой организации и безопасности движения МАДИ Султан Жанказиев. По его словам, в центре столицы парковки загружены более чем на 90%, из-за чего водители чаще нарушают правила дорожного движения и блокируют движение пешеходов, велосипедистов и общественного транспорта.

«Мы выяснили, что сегодня 70% столичных водителей используют парковки для рабочих поездок, при этом 46% ищут место для стоянки свыше пяти минут, что очень много, - сказал Жанказиев. - Это провоцирует создание "блуждающего" трафика и лишних перепробегов».

Больше половины водителей не считают нынешние затраты на платные парковки ощутимыми по сравнению с общими затратами на содержание автомобиля, выяснили в институте. А то, что внеуличные паркинги с завышенными тарифами (до 300 руб. в час) в пределах Бульварного кольца сейчас загружены не более чем на 40%, говорит, что «именно цена является одной из самых действенных мер для того, чтобы регулировать заполняемость парковок», объяснил Жанказиев.

В МАДИ считают, что минувшим летом ситуация на уличных парковках в пределах Бульварного кольца была близка к критической. Если городские власти ничего с этим не сделают, последствия для движения в городе могут быть необратимыми, предупредил Жанказиев.

В самом конце сентября заммэра Москвы Максим Ликсутов обещал, что через месяц городские власти решат, где появятся новые платные парковки и будут ли повышены тарифы по оплате. Он рассказывал, что власти анализируют использование парковочных мест с точки зрения загруженности городских улиц. Специалисты рекомендуют чиновникам «изменять» стоимость платных парковок, чтобы снизить загруженность улиц, но «не чаще, чем раз в шесть месяцев», отмечал он. «Говорить о снижении тарифов не приходится, будут ли меняться тарифы на увеличение - это вопрос нашего внутреннего исследования и анализа», - добавил заммэра.

По словам Ликсутова, платные парковки помогли кардинально улучшить дорожную ситуацию в городе. «С 2012 г., когда руководство Москвы начало активную работу по организации цивилизованного парковочного пространства, в столице на 23% снизилась потеря времени в пробках. И Москва перестала быть мегаполисом с самым плохим трафиком в мире. Также за это время оборачиваемость парковок выросла в 3,5 раза, было организовано 67 500 машино-мест», — сказал тогда Ликсутов (цитата по «Интерфаксу»).

Мэр Сергей Собянин также высказывался, что если парковка в центре города заполнена на 80%, никакого другого способа регулировать ситуацию, кроме как поднимать тариф, не существует, напоминает ТАСС. А 1 августа он объяснял: «Мы регулируем парковку не потому, что хотим загнать машины под землю или выгнать их из города. На дорогах должно быть столько машин, сколько эти дороги вмещают» (цитата «Интерфакса»). Замминистра транспорта России Николай Асаул также говорил ТАСС, что только регулирование стоимости платной парковки и введение прогрессивного тарифа поможет решить проблему транспортной загруженности в городах-миллионниках.

Платную парковку в Москве начали вводить с ноября 2012 г. Сначала она появилась только на Петровке и в Каретном Ряду и стоила 50 руб. в час. Сейчас она действует на более чем 1000 улицах. Прогрессивный тариф был введен в пределах Бульварного кольца с 10 августа 2015 г., сейчас с 8 утра до 20.00 первый час стоянки там стоит 80 руб., а последующие - по 130 руб., с 8 вечера и до 8 утра час парковки стоит 80 руб. в час.