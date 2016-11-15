«Сбербанк CIB» выдаст сервису Gett заем на $100 млн и станет его совладельцем

Сервис заказа такси Gett (ранее Gettaxi) договорился со «Сбербанк CIB» о финансировании: банк предоставит сервису заем и получит миноритарную долю в Gett, рассказали «Ведомостям» три источника, близкие к разным сторонам переговоров. Сумма кредита – $100 млн, знают два собеседника «Ведомостей». По данным одного из них, в сделке также предусмотрен опцион на увеличение доли «Сбербанк CIB».

Представители Gett и «Сбербанк CIB», а также вице-президент Gett в регионе EMEA Максим Красных отказались от комментариев. Связаться с основателем Gett, израильским предпринимателем Шахаром Вайсером, не удалось.

Ранее о том, что Сбербанк ведет переговоры об инвестициях в виде предоставления кредита и получения небольшой доли в Gett, сообщил РБК, не уточняя деталей.

В начале сентября 2016 г. представитель Gett говорил «Ведомостям», что аналогичную сумму – $100 млн – сервис намерен инвестировать в развитие на российском рынке с осени 2016 г. по конец 2017 г. Это примерно пятая часть всех средств, которые Gett привлек в течение последних лет: за несколько этапов инвесторы вложили в сервис $520 млн. Последняя инвестиция была от Volkswagen Group (VW): в мае 2016 г. она объявила, что инвестирует в компанию $300 млн. Тогда, в частности, заявлялось, что сотрудничество поможет Gett расширить присутствие в Европе, где за исключением Лондона сервис до сих пор не представлен. Выход Gett на рынок Германии запланирован на первую половину 2017 г., сообщала VW, также предполагается развитие сервиса и в другие страны.

Запланированные на ближайший год $100 млн в России, как ранее говорил «Ведомостям» локальный представитель Gett, планировалось потратить на выход сервиса в новые российские города. До конца этого года Gett начнет работать во всех городах-миллионниках в России, а также в ряде городов, где жителей меньше 1 млн.

У Сбербанка есть опыт инвестиций в подобные проекты: в июле 2016 г. его венчурный фонд SBT Venture Fund I вложился в конкурента Gett, сервис Uber; сумма и условия сделки не раскрывались. Генеральный менеджер «Uber Россия» Дмитрий Измайлов отмечал тогда, что инвестиции от Сбербанка помогут компании развиваться.