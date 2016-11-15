PepsiCo раскрыла параметры проекта по строительству завода молочного детского питания

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и президент PepsiCo в России, на Украине и в СНГ Сильвиу Попович 15 ноября подписали соглашение о намерениях построить завод детского питания на территории Тимашевского молочного комбината. Об этом сообщил представитель PepsiCo и подтвердил представитель краевой администрации.

Новый завод позволит нарастить производство детского питания и расширить ассортимент выпускаемой продукции, приводятся слова Поповича в сообщении компании. Ассортимент увеличится на 27 позиций до 127, уточнил представитель PepsiCo. На заводе PepsiCo, по собственным данным, планирует выпускать детский творог под марками «Агуша» и «Агуша я сам», а также питьевые йогурты «Агуша» и «Чудо детки».

Первая очередь проекта предусматривает строительство заводского корпуса почти в 6000 кв. м, где компания сможет выпускать 25 т готовой продукции в сутки, уточнил представитель PepsiCo. Также, по его словам, на этом этапе планируется реконструировать отделение приемки и нормализации молока, установить новое процессное оборудование и др. Инвестиции в первую очередь завода превысят 2,6 млрд руб., ее завершение намечено на I квартал 2018 г., сообщил представитель компании. Параметры других этапов он не раскрыл.

Тимашевский молочный комбинат открыт в 1990 г. и стал одним из крупнейших заводов по переработке молока в южном регионе и первым предприятием, производящим ультрапастеризованное молоко. В 2000 г. комбинат вошел в состав компании «Вимм-билль-данн», а та, в свою очередь, в 2011 г. стала частью американской PepsiCo. Мощность комбината позволяет выпускать 500 т готовой продукции в сутки. PepsiCo решила построить отдельный завод, поскольку к производству детского питания предъявляются особые технологические требования, которые компания сможет соблюсти только так, пояснил ее представитель.

В России у PepsiCo уже есть предприятия по производству детского питания: завод молочного детского питания в Москве на территории Лианозовского молочного комбината, экспериментальный комбинат детского питания в Курской области (выпускает фруктовое пюре и детские соки «Агуша», а также соки в стеклянных бутылках под маркой «Я»), молочный комбинат «Нижегородский». Сколько всего компания производит детского питания, ее представитель не комментирует.

«Агуша» – один из ключевых брендов детского питания в России: по данным Euromonitor International, на 1 сентября 2016 г. эта марка занимала 2-е место после «Фрутоняни» (принадлежит «Прогресс капиталу» семьи депутата Госдумы Николая Борцова) среди брендов детского питания в рознице с долей 8,6%. Детское питание – одна из самых быстрорастущих категорий, до кризиса его продажи росли в рознице двузначными темпами, хотя потом рост замедлился, замечает топ-менеджер одной из компаний – переработчиков молока. Продажи всех категорий детского питания в 2015 г. снизились примерно на 1,5% в натуральном выражении, свидетельствуют данные Euromonitor International, тогда как продажи молочного детского питания выросли почти на 1% до 53 380 т. По мере восстановления доходов россиян категория снова начнет расти опережающими темпами, считает собеседник «Ведомостей» из молочной компании, поэтому инвестиции в производство детской молочной продукции оправданны.

Представитель Danone отказался от комментариев.