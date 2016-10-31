Убытки PepsiCo в связи с отзывом продукции из-за ящура могут превысить 100 млн рублей

Убытки компании «Ополье», связанные с исполнением требований Роспотребнадзора, могут превысить 100 млн руб., говорится в материалах Арбитражного суда Владимирской области. 21 октября управление Роспотребнадзора потребовало изъять из торговых сетей около 4000 т молочной продукции этого предприятия – молоко, кефир, простоквашу, выпущенные с 1 по 19 октября. Причина – обнаруженный вирус ящура на ферме владимирского ВКВ, поставлявшего на «Ополье» сырое молоко. «Ополье» с 2011 г. входит в компанию «Вимм-билль-данн», та, в свою очередь, принадлежит американской PepsiCo. На предприятии выпускается продукция под брендами «Домик в деревне» и «Ополье».

Производитель потребовал признать недействительными меры, предписанные Роспотребнадзором. В качестве обеспечения компания предлагала приостановить отзыв продукции на время рассмотрения заявления, но суд ей в этом отказал. А 31 октября «Ополье» отозвало иск. Компания была не согласна с некоторыми предписаниями Роспотребнадзора, но больше это неактуально, поэтому иск был отозван, пояснил представитель PepsiCo.

Молочные бренды PepsiCo – одни из самых популярных в России. Так, по данным Euromonitor International, в категории питьевых молочных продуктов суммарно на них приходится более 20% российских продаж в деньгах; в категории «йогурт и простокваша» четыре бренда входят в первую десятку.

Сразу после разразившегося скандала в социальных сетях и мессенджерах стали появляться сообщения об опасности всей молочной продукции PepsiCo, в том числе выпускаемой под брендами «Агуша», «Домик в деревне», «Ламбер», «Иммунеле» и др. «Мы допускаем, что это была хорошо подготовленная и спланированная атака против нашей компании», – сообщил представитель PepsiCo, не уточнив деталей. Ранее представитель Роспотребнадзора выражал мнение, что информацию об опасности продукции могли распространять конкуренты PepsiCo.

Сколько всего компания может потерять из-за этой истории, представитель PepsiCo комментировать отказался.

Имиджевый эффект зависит от того, как поведет себя компания при возникновении негативного информационного фона, рассуждает исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев. Та позиция, которую заняла PepsiCo – а именно открытость, готовность давать комментарии, – минимизирует негативный эффект, отмечает он. В таком случае, по его словам, можно ожидать краткосрочного эффекта: падения продаж в течение одной-двух недель, после чего лояльность к бренду восстановится.

Глобальные компании строго контролируют качество продукции, и даже если сами обнаруживают какие-то несоответствия стандартам, делают публичные заявления и отзывают продукцию, замечает Поповичев. Так поступила Nestle, когда в 2016 г. отзывала продукцию с американского и канадского рынков из-за обнаруженных потребителями осколков стекла. Mars после обнаружения кусочков пластика отзывала батончики Mars, Snickers, Milky Way и конфеты Celebrations в 55 странах.