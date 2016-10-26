Минсельхоз не ограничит молочные поставки из Владимирской области из-за ящура

Минсельхоз России не видит оснований для ограничения поставок молочной продукции из Владимирской области из-за вспышки ящура. В настоящий момент ситуация с заболеванием находится под контролем, говорится в сообщении ведомства.

«Все поголовье восприимчивых животных (крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот и свиньи) отчуждены и уничтожены. По состоянию на 26 октября новых случаев ящура не зарегистрировано. Нет оснований для введения каких-либо ограничений в части транспортировки молочной продукции, произведенной во Владимирской области», - говорится в сообщении.

Как стало известно ранее в среду, управление Роспотребнадзора по Москве обратилось к ритейлерам с просьбой изъять из оборота почти 4000 т молочной продукции, произведенной в период с 1 по 19 октября компанией «Ополье», которая входит в Pepsico. Как сообщалось в письме ведомства, это предприятие получило потенциально опасное сырое молоко с владимирского ООО «ВКВ».