Уральский продавец косметики «Золотое яблоко» откроет три магазина в Москве

Первый магазин уральской сети парфюмерных супермаркетов «Золотое яблоко» в Москве откроется в феврале 2017 г. в МФК «Кунцево плаза», следует из сообщения консультанта сделки по аренде площади под магазин CBRE. Площадь магазина составит 1226 кв. м, говорится в сообщении. Информацию об открытии магазина подтвердил «Ведомостям» сотрудник информационного отдела торгового центра и представитель «Золотого яблока».

В ближайшие два года ритейлер планирует открыть три магазина в Москве, первые два – в 2017 г., сообщил «Ведомостям» представитель компании. По его словам, компания также планирует открыть магазины во всех российских городах-миллионниках.

Сейчас в сеть «Золотое яблоко» входит семь магазинов в Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре, Казани и Челябинске, говорится на сайте компании. Представитель компании называла собственниками сети «Золотое яблоко» Ивана Кузовлева и Максима Паняка.

Сеть «Золотое яблоко» занимает четвертое место среди крупнейших косметических ритейлеров России, ее выручка за 2015 г. – 11 млрд руб. без НДС, по данным гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова. По его прогнозу, по итогам 2016 г. выручка «Золотого яблока» вырастет до 13 млрд руб., а в 2017 г. после открытия магазинов в Москве может приблизиться к 18 млрд руб.

Сейчас крупнейший продавец косметики и парфюмерии в России – сеть магазинов «Л’Этуаль» (72 млрд руб. выручки в 2015 г., 924 магазина); второе и третье место занимают соответственно «Аромалюкс» (226 магазинов «Рив гош» и Rivoli с выручкой 38 млрд руб.) и «Иль де ботэ» (24,5 млрд руб., 139 магазинов), по данным «Infoline-аналитики».

Но при этом по выручке с 1 кв. м «Золотое яблоко» опережает конкурентов, отмечает Бурмистров: выручка «Золотого яблока» с 1 кв. м – 1,18 млн руб., а у «Рив гош» – 666 000 руб., «Иль де ботэ» – 575 000 руб., «Л’Этуаль» – 399 000 руб.

Бурмистров объясняет это тем, что у «Золотого яблока» есть в ассортименте косметика и парфюмерия от селективных и люксовых брендов до массовых марок. Это привлекает клиентов, считает эксперт. Высокую выручку с 1 кв. м «Золотому яблоку» приносят ассортимент, цены, программы лояльности, добавляет заместитель председателя правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Анна Дычева-Смирнова. Кроме того, региональные сети выигрывают у федеральных благодаря тому, что лучше знают потребителя и особенности рынка, говорит она.