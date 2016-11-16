Чаевые теперь можно перевести онлайн

Мобильное приложение Plazius для безналичного расчета в кафе и ресторанах запустило сервис «безналичные чаевые», который позволяет поощрять официанта с использованием банковской карты. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель Сбербанка. Госбанку, по собственным данным, принадлежит 50% плюс 1 акция Plazius.

Вместе с чеком в кафе или ресторане посетитель получает от официанта код для ввода в приложении Plazius, к которому привязана банковская карта, объясняет представитель Сбербанка принцип работы сервиса. После ввода кода с чека в приложение клиент видит свой заказ, его можно оплачивать – деньги спишутся с привязанной к приложению карты. При оплате гость может установить сумму чаевых для официанта – в виде процента от чека или произвольную и она будет списана вместе с платой по счету, продолжает представитель Сбербанка. Но в отличие от поступлений в оплату за заказ, зачисляющихся на расчетный счет заведения, чаевые официанту переводятся на его личный кошелек в «Яндекс.Деньги» (Сбербанк – основной владелец компании), по сути, это две разных транзакции, добавляет собеседник «Ведомостей». К кошельку, по его словам, привязана пластиковая банковская карта, которой можно без ограничений совершать личные покупки в магазинах или интернете.

Известные партнеры > 13000 российских заведений общественного питания подключили приложение Plazius, по данным Сбербанка, среди них рестораны «Жан-Жак», «Кофе хауз», «Хлеб насущный», «Андерсон» и др.

Пока сервис «безналичные чаевые» работает в тестовом режиме – к нему подключены несколько кофеен «Кофе хауз», говорит представитель Сбербанка. Но в Plazius ожидают, что большая часть клиентов (см. врез) успеет подключить услугу до конца I квартала 2017 г.

«Кофе хауз» работает с Plazius уже три года, говорит руководитель этой сети кофеен Владислав Дудаков. По его словам, услугу электронных чаевых гости восприняли «положительно», персонал тоже рад.

Безналичные чаевые не облагаются налогом и не подлежат декларированию, подчеркивает представитель Сбербанка. «Желание клиента оставить чаевые – добровольный акт дарения, поэтому согласно статье 217 Налогового кодекса доходы в денежной и натуральной формах, получаемые от физических лиц в порядке дарения, не подлежат налогообложению», – объясняет он. Передача денежных средств одним физическим лицом другому не облагается налогом, подтвердил представитель Федеральной налоговой службы. Оплата работы официанта не может проходить как акт дарения, так как официант является работником ресторана, возражает гендиректор компании RestCon Елена Перепелица.

Вряд ли подобная услуга будет способствовать росту чаевых, полагает президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. Если гость оставляет чаевые наличными, то ему не составит труда сделать то же самое через приложение, если же не платит совсем, то, как бы ни был прост сервис, оставлять их он не начнет, считает Бухаров.