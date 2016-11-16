«Дикси» увеличил убыток в 55 раз до 2 млрд рублей

Крупный российский ритейлер - группа компаний «Дикси» - почти вдвое нарастил чистый убыток в III квартале 2016 г., следует из неаудированной отчетности группы по МСФО. Чистый убыток сети за июль - сентябрь этого года составил 1,59 млрд руб. против 843 млн руб. год назад. При этом с начала года убыток сети превысил 2 млрд руб. и за 9 месяцев 2016 г. составил 2,03 млрд руб. против чистого убытка 36 млн руб. в январе - сентябре 2015 г.

В III квартале 2016 г. показатель EBITDA «Дикси» сократился на 55,2% до 1,14 млрд руб. Консенсус-прогноз «Интерфакса» предполагал EBITDA на уровне 2,2 млрд руб. Рентабельность показателя группы за квартал сократилась до 1,5% с 3,9% годом ранее.

С апреля 2016 г. группой «Дикси» руководит Педро Перейра да Сильва, бывший главный операционный директор португальской Jeronimo Martins Group. В апреле и мае ритейлер отчитывался о резком ускорении роста выручки группы, однако с середины года продажи ритейлера снова начали заметно замедлять рост.

Да Сильва отметил, что «динамика продаж имеет резервы к улучшению». Ранее на этой неделе группа сообщила результаты продаж за октябрь: темпы роста замедлились до 8,5% по сравнению с ростом на 9,3% в сентябре. За девять месяцев 2016 г. выручка «Дикси» увеличилась на 18,1% до 233,179 млрд руб.

Валовая прибыль «Дикси» составила за III квартал 19,11 млрд руб. (+1,4%), валовая рентабельность сократилась до 25,5% с 28,7% год назад. На показатель повлияло то, что «Дикси» старалась поддерживать цены на конкурентоспособном уровне, пояснил да Сильва (его слова приводятся в сообщении). Кроме того, под руководством нового менеджмента «Дикси» провела «оптимизацию ассортимента», отказалась от некоторых видов товаров, которые пришлось распродавать, следует из отчета группы.

При этом уже в III квартале ритейлер начал расширять временный ассортимент, чтобы «повышать удовлетворенность покупателей». Это привело к резкому росту трат на рекламу: на 161% до 739 млн руб. за отчетный квартал, это 1% от выручки группы. В основном выросли траты на печатную рекламную продукцию и видеоролики, пояснил ритейлер.

Зато, по словам да Сильва, группа сократила товарные потери в доле выручки - на 0,5 процентного пункта до 2,4%. «Мы также видим позитивные изменения в управлении затратами как процента от выручки», - отметил президент «Дикси». Коммерческие и общехозяйственные расходы «Дикси» выросли на 9,7% до 20 млрд руб. в III квартале, как процент от выручки расходы сократились на 1,1 п. п. до 26,6%.