Магазины La Senza прекращают работать в России

Магазин нижнего белья La Senza в торгово-развлекательном центре «Европейский» закрывается, следует из объявления, размещенного на кассах. Все магазины в России будут закрыты, сообщил сотрудник La Senza корреспонденту «Ведомостей», посетившему магазин под видом покупателя.

Бренд La Senza принадлежит американской L Brands, владельцу таких сетей, как Victoria’s Secret, Pink и др. В России магазины La Senza по франшизе открывала «Монэкс трейдинг» (также управляет Victoria’s Secret, Mothercare, MAC, The Body Shop и др.), представляющая Alshaya Group из Кувейта. Источник в «Монэкс трейдинге» подтвердил: La Senza уходит с российского рынка; причины он не уточнил.

Запросы в «Монэкс трейдинг» и L Brands остались без ответа. Представитель Alshaya Group заявил, что компания с маркой La Senza уже не работает; от дальнейших комментариев он отказался.

Первый магазин La Senza в России открылся в 2008 г. С тех пор за восемь лет было открыто около шести магазинов под этой маркой, отмечает сотрудник «Монэкс трейдинга». Последний магазин бренда, по его словам, закроется до конца ноября 2016 г.

В 2013 г. «Монэкс трейдинг» перестал развивать в России сеть аксессуаров и бижутерии Claire’s, а два года спустя – сеть American Eagle Outfitters.

Весной этого года L Brands сообщала о намерении провести реструктуризацию бизнеса, сосредоточившись на основных брендах компании – Victoria’s Secret Lingerie, Pink и Victoria’s Secret Beauty. На российский рынок марка Victoria’s Secret полноценно вышла только в 2016 г., открыв бельевой магазин. До этого в течение пяти лет бренд здесь был представлен только линией Victoria’s Secret Beauty & Accessories. После открытия бельевого магазина Victoria’s Secret правообладатель этого бренда, а также La Senza на российском рынке в текущей ситуации предпочел не сидеть на двух стульях и сосредоточился на развитии первого – мощного лидера в мировом бельевом сегменте, рассуждает гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс. Бренд La Senza во многом схож с Victoria’s Secret, отмечает Татьяна Мальянова из JLL: есть пересечения и в ассортименте, и в проводимых акциях. Это ведет к внутренней конкуренции в составе группы и каннибализации одного бренда другим, соглашается Мальянова с Лебсак-Клейманс.

Также решение закрыть La Senza в России продиктовано нынешней экономической ситуацией, полагает Лебсак-Клейманс. Для брендов, которые не добились известности до экономической стагнации, расширяться на рынке в кризис крайне сложно, заключает эксперт.

Марка La Senza относится к категории низкого ценового сегмента со средним чеком не выше 1500 руб., высокую конкуренцию в котором не смогла выдержать из-за качества продукции, считает бренд-директор Agent Provocateur в России Мила Якименко. Скорее всего, закрытие La Senza явилось внутренним решением компании, полагает она.

Лидеры на российском рынке нижнего белья – Calzedonia Group (Intimissimi, Tezenis, Calzedonia), «Розтех» («Дикая орхидея», «Бюстье», «Дефиле»), Women’s Secret и Etam, по данным Fashion Consulting Group.