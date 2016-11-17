НЛМК и «Северсталь» подали иски к Еврокомиссии

Обе компании 28 октября подали иски в Европейский суд общей юрисдикции к Еврокомиссии, говорится на сайте суда. Представители НЛМК и «Северстали» говорят, что компании оспаривают антидемпинговые пошлины, введенные Еврокомиссией в отношении холоднокатаного проката из России.

В августе Еврокомиссия ввела антидемпинговые пошлины на холоднокатаный прокат. Для продукции ММК ставка составила 18,7%, «Северстали» – 34%, НЛМК и других российских производителей – 36,1%. За 2015 г. НЛМК поставил в Евросоюз 350 000 т холоднокатаного проката (17% производства этой продукции), «Северсталь» – 200 000–250 000 т (18%), а ММК – около 100 000 т (7,8%), рассказывали «Ведомостям» близкие к этим компаниям источники. В 2016 г. поставки снизились практически до нуля, говорят представители «Северстали» и НЛМК. С февраля Еврокомиссия на время расследования ввела превентивные пошлины.

Как рассказали «Ведомостям» представители «Северстали» и НЛМК, компании еще в июне подавали жалобу в Еврокомиссию. В ней компании отмечали, что расследование прошло с нарушениями. Еврокомиссары, выезжавшие на предприятия НЛМК и «Северстали», неправильно рассчитали общие и административные затраты компаний при производстве холоднокатаного проката, что привело к неправильному определению демпинговой маржи. На этом основании «Северсталь» и НЛМК просили не вводить антидемпинговые пошлины.

США отказались от пошлин В сентябре Комиссия по внешней торговле США (USITC) решила не вводить антидемпинговые пошлины против импорта холоднокатаного проката из России. Всего в США в 2015 г. было импортировано холоднокатаной стали на $1,611 млрд, но по большей части из Китая, Канады и Кореи. Импорт из России был ничтожно малым, поэтому пошлин и не последовало.

К тому же представители Еврокомиссии игнорировали объяснения сотрудников предприятий о себестоимости холоднокатаного проката, оказывали на них психологическое давление, а также «прямым текстом заявляли, что ненавидят Россию», рассказывали источники «Ведомостей», близкие к НЛМК и «Северстали».

Представитель Еврокомиссии отказался от комментариев. Представитель ММК заявил, что компания не подавала иска к Еврокомиссии, о планах это сделать он говорить отказался.

Средние цены на холоднокатаный прокат в Европе в 2015 г. составляли 489 евро за 1 т (или $542 за 1 т по среднему курсу 2015 г.), напоминает аналитик АКРА Максим Худалов. Таким образом, НЛМК мог заработать в прошлом году $190 млн, а «Северсталь» – $140 млн. Это составляет 2,4 и 2,2% от их выручки.

«Мы смогли перераспределить потоки холоднокатаного проката на другие рынки (прежде всего на внутренний рынок и для производства продукции дальнейших переделов), поэтому ситуация не является критичной», – утверждает представитель «Северстали». Представитель НЛМК отмечает, что для компании закрытие европейского рынка не очень критично, так как предприятия НЛМК, в том числе DanSteel, производят холоднокатаный прокат на территории Евросоюза.

Суды Евросоюза регулярно рассматривают заявления об оспаривании антидемпинговых пошлин и иногда встают на сторону производителей, говорит партнер Tertychny Agabalyan Иван Тертычный. Например, в апреле 2014 г. Суд Евросоюза отменил антидемпинговые пошлины на трубы китайского производителя Hubei Xinyegang Steel. Компании удалось убедить суд, что ни Еврокомиссия, ни европейские производители, инициировавшие расследование, не доказали наличие угрозы европейскому рынку труб, говорит юрист. Но шансы у российских металлургов ниже, чем у китайцев, поскольку антидемпинговые меры основываются на том, что Еврокомиссия установила реальный ущерб рынку, говорит юрист.

Но российским компаниям тоже везло в судах Евросоюза, например «Уралкалию» и UC Rusal, напоминает партнер King & Spalding Илья Рачков. В 2012 г. Еврокомиссия признала, что должна вернуть UC Rusal уплаченную в 2008 г. антидемпинговую пошлину на кремний. Сумма возмещений составила 616 000 евро, по данным UC Rusal. Генеральный суд Евросоюза поддержал ходатайство фольгопрокатного завода UC Rusal в Армении – «Арменала» в 2013 г., он оспаривал постановление Совета Евросоюза о введении антидемпинговых пошлин на фольгу.

«В идеале России нужно инициировать разбирательство в ВТО, а компаниям – обеспечить доказательную базу в споре. Выиграть дело будет проще в ВТО, так как в Европейском суде сложно признать неправомерными те пошлины, которые сам Евросоюз вводит», – считает Рачков. Представитель Минэкономразвития отметил, что Россия пока не подавала иск в ВТО по вопросу антидемпинговых пошлин.