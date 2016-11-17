Белоруссия хотела получить акции «Башнефти»

Белоруссия хотела участвовать в приватизации «Башнефти», заявил сегодня президент этой страны Александр Лукашенко.

«Россияне часто критикуют нас, что мы не хотим приватизировать четыре наших крупных предприятия. Я говорю: хорошо, у вас есть интерес к этим предприятиям, у нас есть к добыче нефти. 7-8 млн т мы могли бы у вас добывать. И когда была приватизации «Башнефти», я направил предложение вашему правительству, вашему руководству», - сказал Лукашенко на пресс-конференции для представителей российских региональных СМИ в Минске в четверг (его слова передал «Интерфакс»). О каких белорусских предприятиях идет речь, Лукашенко не уточнил.

«Хорошо, давайте акции этих предприятий [белорусских] при условии, что они будут работать не хуже, чем сейчас, обменяем на акции «Башнефти». До сих пор ответа нет. Значит, не хотят», - продолжил президент.

60,16% обыкновенных акций «Башнефти» купила «Роснефть», закрыв сделку 12 октября почти за 330 млрд руб. Претендентов на актив было девять («Роснефть», «Лукойл», Антипинский НПЗ, фонд «Энергия», «Татнефтегаз», РФПИ и др.), об интересе Белоруссии известно не было. Пакет «Башнефти» был продан «Роснефти», так как она единственная, кто прислал обязывающее предложение, говорил бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев (Следственный комитет обвиняет его в том, что он вымогал взятку за положительное заключение о продаже пакета «Башнефти» «Роснефти»). Организатор приватизации - «ВТБ капитал» никому не рассылал предложения подавать обязывающие заявки, рассказывали источники «Ведомостей».

Лукашенко готов был обменять на акции «Башнефти» бумаги предприятия, которое производит шасси для ракет «Тополь», передает белорусское агентство «Белта». «Это только Беларусь производит. В СССР это было мощное предприятие, мы его сохранили и модернизировали. Также в космической отрасли предприятия россияне хотят. «Интеграл» есть - вычислительная техника, интегральные схемы - тоже хотят приватизировать», - заявил Лукашенко. По словам человека, близкого к военно-промышленной комиссии правительства России, Лукашенко, очевидно, имеет в виду Минский завод колесных тягачей (МЗКТ), к которому ранее проявлял интерес «Ростех».

Вместе с МЗКТ и «Интегралом» в число этих четырех предприятий, вероятно, входит и МАЗ, к которому несколько лет назад проявляли интерес «Русские машины». Что касается МЗКТ, который производит широкую гамму специальных шасси для ракетных комплексов «Тополь М», «Ярс», «Искандер» и других систем вооружений, то Лукашенко в прошлом году предлагал России купить завод за $3 млрд или в обмен на нефтяное месторождение. «Это совершенно несуразная цена, и интерес к покупке МЗКТ давно пропал, а новое поколение тяжелых специальных шасси в рамках ОКР «Платформа-О» разрабатывается «дочкой» «Камаза». При этом Минобороны России продолжает и будет продолжать в значительных количествах закупать шасси производства МЗКТ и является главным клиентом этого завода», - говорит собеседник «Ведомостей».

Другие крупные предприятия Белоруссии - один из крупнейших в мире производителей калия «Беларуськалий», производитель сверхтяжелых грузовиков «Белаз».

Лукашенко намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным 22 ноября, чтобы обсудить разногласия между странами. «У нас еще очень много проблем, которых не должно быть, которые омрачают иногда наши отношения», - пояснил президент Белоруссии.

В частности, Минск не устраивает цена на российский газ. «Камаз» потребляет природный газ по цене $65 за 1000 куб. м, МАЗ - по $278, электроэнергию - 2,8 цента и 12 центов соответственно, привел пример Лукашенко. «Как конкурировать, если для субъектов хозяйствования в последнее время созданы неравные условия? Перекос сильнейший, - сказал белорусский лидер. - Чтобы конкурировать на вашем рынке, на нашем общем рынке, нам приходится ужиматься по всем направлениям, в том числе по заработной плате. Отсюда и налоги меньше, и военные получают меньше, которые призваны защищать единое пространство, и так далее».

С начала года Белоруссия недоплачивает России за газ, требуя пересмотра цены. Москва в ответ ограничила поставки нефти в соседнюю страну, белорусская сторона в октябре объявила, что в полтора раза повысит тарифы за транзит российской нефти в Европу по магистральным трубопроводам «Гомельтранснефть Дружба» и «Полоцктранснефть Дружба», писал «Интерфакс». В октябре Лукашенко говорил, что спор с Россией «по нефтегазовым вопросам» урегулирован. Белоруссия погасит задолженность за газ в размере более $300 млн до 20 октября, текущие платежи будут производиться вовремя, заявил тогда же вице-премьер Аркадий Дворкович. Но окончательной договоренности еще нет, говорил недавно министр энергетики Александр Новак. По его словам, документы могут быть подписаны в ноябре.