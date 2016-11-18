Верховный суд пересмотрит предоставление таможенных льгот «Роснефти»

Минэнерго в очередной раз оспорило решение, по которому «Роснефть» может получить из бюджета 60 млрд рублей

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда по жалобе Минэнерго пересмотрит дело о предоставлении «Роснефти» таможенных льгот на 60 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на определение суда.

Судебный спор Минэнерго и «Роснефти» продолжается с 2015 г. Разногласия связаны с экспортом нефти с месторождения дочернего «Верхнечонскнефтегаза» (ВЧНГ), по своим характеристикам подпадавшего в 2012-2013 гг. под таможенную льготу. Представитель Минэнерго ранее говорил, что размер компенсации по экспортной пошлине может составить до 60 млрд руб. Компания официально не называла сумму переплаты, сообщает ТАСС.

ВЧНГ подал иск к Минэнерго и Роснедрам в марте 2015 г. Аналогичный иск к ним подали сама «Роснефть» и «РН-холдинг». Компания оспаривала решение ведомств не принимать документы на предоставление льготы по экспортной пошлине для Верхнечонского месторождения (Иркутская обл.) за 2011–2013 гг.

Добыча на ВЧНГ ведется с 2008 г. В декабре 2009 г. экспортная пошлина для нефти месторождения была обнулена, с июля 2010 г. по май 2011 г. применялась льготная пошлина, а затем полная, поскольку предприятие не подало необходимых документов. После перехода месторождения под контроль «Роснефти» в марте 2013 г. возник вопрос о возврате средств. После приобретения «Роснефтью» активов и анализа эффективности деятельности «РН Холдинга» и «Верхнечонскнефтегаза» за прошлые периоды, было выявлено завышенное начисление этим компаниям таможенных пошлин с января 2012 по май 2013 г. В этот период времени Верхнечонское месторождение было включено в перечень льготируемых.

Документы в Минэнерго и Роснедра ВЧНГ подала в январе 2015 г. Компания обратилась туда за подтверждением факта добычи нефти, а «Роснефть» и «РН Холдинг» обратились в Роснедра за подтверждением «экспортных» справок. В министерстве решили, что срок подачи документов давно истек, а в компании уверены, что на оспаривание налоговых вопросов по закону у них есть три года. Отказ Минэнерго и Роснедр нарушает права и законные интересы заинтересованных лиц, решила «Роснефть» и обжаловала их действия в суде.

Летом 2015 г. Арбитражный суд Москвы занял сторону Минэнерго и Роснедр по двум искам, позже апелляционная инстанция отменила эти решения. В декабре Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационные жалобы Минэнерго и Роснедр и подтвердил решение суда апелляционной инстанции, который обязал ведомства выдать госкомпании справку о том, что ВЧНГ добывал льготную нефть.

В мае стало известно, что Верховный суд России обязал Минэнерго выдать «Роснефти» подтверждение того, что ее «дочка» «Верхнечонскнефтегаз» (ВЧНГ) в 2012-2013 гг. добывала нефть, попадающую под таможенные льготы при экспорте, подтвердив выводы нижестоящих инстанций.