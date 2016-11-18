«Русснефть» оценили в четверть «Башнефти»

«Русснефть» планирует разместить до 20% обыкновенных акций в ходе IPO на Московской бирже по 490-600 руб. за бумагу, сообщила компания. Это 15% уставного капитала. Исходя из оценки, все обыкновенные акции компании могут стоить 144-176 млрд руб., говорится в сообщении «Русснефти». Это $2,2-2,7 млрд по текущему курсу ЦБ. В ходе IPO «Русснефть» планирует привлечь 29-35 млрд руб., или $444-544 млн.

Обыкновенные акции составляют почти 75% капитала компании. Привилегированные акции в ходе IPO размещаться не будут.

Ранее « ВТБ капитал» оценивал 100% «Русснефти» в диапазоне от 33,5 млрд до 202,1 млрд руб.

Такой разброс инвестбанк объяснял значительной неопределенностью макроэкономических условий и рисками, связанными с амбициозной стратегией «Русснефти», согласно которой добыча должна вырасти с 7,4 млн т в 2015 г. до 8,8 млн т в 2020 г. «ВТБ капитал» рассчитал два сценария. Первый, более благоприятный, предполагает рост цены нефти до $71 за баррель к 2020 г. и исполнение стратегии целиком. Второй, менее благоприятный, предполагает цену нефти в $50 за баррель к 2020 г., рост НДПИ на 3% в год в 2018-2020 гг., более медленное увеличение добычи – до 8,1 млн т – в 2020 г. и более быстрый рост издержек (на 6% в год до 2020 г. против 4% в первом сценарии). Может быть и нечто среднее из двух сценариев, писал инвестбанк.

Преимущества «Русснефти» – большие запасы, низкие операционные и капитальные затраты на добычу, писал «ВТБ капитал». Основной риск – большой долг, 99% которого – в долларах. Долг «Русснефти» на 30 июня по МСФО – 110,9 млрд руб. ($1,76 млрд), большая часть ($1,264 млрд) – кредит ВТБ.

Объявление финальной цены предложения и начало торгов акциями на Московской бирже ожидается 25 ноября 2016 г., сообщила «Русснефть». Акции включены в раздел «Первый уровень» списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже. Совместные глобальные координаторы и совместные букраннеры предложения – «ВТБ капитал» и Sberbank CIB.

По данным компании, 75% уставного капитала (67% голосов) принадлежит Belyrian Holdings Limited и ее дочерним обществам, бенефициарными владельцами которых являются члены семьи Гуцериевых. Еще 25% уставного капитала (33% голосов) компании принадлежит Glencore plc. и ее дочерним обществам. Belyrian Holdings Limited, а также его дочерние общества обязались не выпускать и не продавать новые акции (с некоторыми стандартными исключениями) в течение 180 дней после предложения. Glencore plc. также обязалась не продавать акции в течение 180 дней с момента подписания обязательства 31 октября 2016 г.

«Русснефть» владеет лицензиями на разработку месторождений в Западной Сибири, Волго-Уральском регионе, Центральной Сибири и Азербайджане. В 2015 г. добыча компании составила 7,9 млн т c учетом активов в Азербайджане, в 2017-2019 гг. «Русснефть» планирует нарастить ее до 10 млн т.