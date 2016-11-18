Прибалтийские шпроты могут вернуться в Россию после Нового года

Прибалтийские шпроты могут вернутся в Россию после Нового года

У Россельхознадзора стало меньше претензий к качеству консервов

Россельхознадзор может снять запрет на ввоз шпрот из Латвии и Эстонии, сообщил «Интерфаксу» официальный представитель ведомства Алексей Алексеенко. По словам чиновника, экспертам Россельхознадзора потребуется еще несколько недель на решение вопроса, а поставки, скорее всего, начнутся после Нового года.

«В настоящее время наши специалисты изучают результаты инспекций прибалтийских предприятий, мы видим, что технология копчения на них рыбы стала более щадящей», - сообщил Алексеенко.

Ввоз шпрот из Прибалтики Россия запретила в июне 2015 г. из-за обнаружения в продукции опасного вещества - бензпирена, объяснил Алексеев.

«Сейчас они [производители] провели очень большую работу, отказались от применения жидкого дыма, используют нормальную технологию, но они установили у себя оборудование, которое контролирует режим сжигания щепы — там будет образовываться минимальное количество канцерогенов (которое проверят российские специалисты)», — цитирует «РИА Новости» чиновника.

В 2015 г. доля консервированной продукции в ассортименте магазинов X5 Retail («Перекресток», «Пятерочка», «Карусель») составляла около 25%, из них около 30% - латвийского и эстонского происхождения, сообщало ранее «РИА Новости». В магазинах другого крупного ритейлера - «Дикси» доля консервов из Латвии и Эстонии в общем объеме категории консервированных продуктов составляла около 5%, а доля в категории рыбной консервации - около четверти, говорила ранее директор по внешним связям «Дикси» Екатерина Куманина.

Ограничение на ввоз продукции в середине 2015 г. не означало запрета на реализацию товара, ввезенного ранее, напомнил исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Алексей Аронов: в рознице такие консервы продавались еще несколько месяцев.