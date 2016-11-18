ФАС подозревает ФГК и РЖД в завышении цен

ФАС подозревает Федеральную грузовую компанию (ФГК) и ее материнскую компанию - РЖД в необоснованном завышении ставок на предоставление вагонов для перевозки минерально-строительных грузов. По мнению службы, компании могли злоупотребить доминирующим положением на рынке. Об этом говорится в сообщении ФАС.

По сведениям ФАС, с 1 января по 1 августа рост стоимости услуг ФГК по предоставлению полувагонов для внутрироссийских перевозок минерально-строительных грузов составил до 38%. При этом ставки на предоставление вагонов отдельным грузоотправителям в период с июня 2015 г. по июнь 2016 г. выросли в 2,2–2,5 раза. Ведомство намерено разобраться, насколько обоснован такой рост, подчеркивается в сообщении службы. «ФГК является ценовым лидером рынка услуг по предоставлению полувагонов для перевозки грузов, иные участники рынка ориентируются на компанию при определении цен на свои услуги. Таким образом, необоснованное повышение цен создает предпосылки для роста ставок других операторов вагонного парка. В ведомстве не исключили, что список ответчиков по делу может расшириться», - говорится в пресс-релизе. Если будет доказано, что ФГК и РЖД злоупотребили доминирующим положением, это может грозить им штрафами в размере от 1 до 15% выручки, полученной на рынке, где произошло нарушение.

В конце октября ФАС возбудила против ФГК административное дело из-за нарушения поведенческих условий, выданных при аренде парка «УВЗ-логистик». Об этом писал «Коммерсантъ». На действия ФГК жаловались расположенные в Липецкой области Хмелинецкий и Ольшанский карьеры, подконтрольные «Руснерудпрому», пишет «Интерфакс».

Представитель ФАС пока на дополнительные вопросы не ответил. Представитель РЖД сказал, что РЖД представит аргументированную позицию после получения документов. В заявлении ФГК говорится, что компания предоставит материалы для рассмотрения после того, как изучит материалы дела.

Под управлением ФГК, подчеркивается в заявлении компании, находится 22% от общего парка полувагонов. «Наличие более 450 игроков, на долю которых приходится 78% рыночного сегмента, со всей очевидностью свидетельствует о высокой конкурентности рынка», - подчеркивается в сообщении. ФГК предоставляет вагоны по рыночной цене и не имеет возможности в одностороннем порядке устанавливать ставки на оказываемые услуги, пишет компания. Более того, напоминает она, чтобы сформирования рынок услуг по предоставлению вагонов, ФГК в этом году разместила более 30 000 единиц подвижного состава на электронной торговой площадке.