Экс-руководитель «Роснефтегаза» может стать вице-президентом «Транснефти»

Бывший вице-президент «Роснефти» по юридическим вопросам Лариса Каланда может перейти в «Транснефть» уже на следующей неделе, сообщили Bloomberg два источника, знакомые с планами о ее назначении. Каланда может быть назначена вице-президентом монополии, передало агентство.

Об уходе Каланды «Роснефть» сообщила в мае. Причины – личные обстоятельства, а также завершение пятилетнего контракта, объяснял тогда «Ведомостям» представитель компании. Каланда исполняла обязанности гендиректора государственного «Роснефтегаза», являлась членом совета директоров в «Русгидро», возглавляет «РН-холдинг». Эти должности она пока сохраняет, говорил представитель «Роснефти». От новых комментариев он отказался. Представитель «Транснефти» отказался от комментариев.

Каланда ушла из компании из-за разногласий с главным исполнительным директором «Роснефти» Игорем Сечиным, писал РБК. Что-то определенно случилось, был согласен знакомый топ-менеджера «Роснефти». Это решение стало неожиданностью. «До последнего времени фигура Ларисы Вячеславовны выглядела абсолютно непотопляемой», – объяснял он. Ничто не предвещало ее ухода, соглашался федеральный чиновник. Но для знакомого одного из вице-президентов «Роснефти» отставка не была неожиданностью. В последние несколько месяцев она говорила, что устала и хотела бы работать в менее интенсивном темпе, рассказывал он.

Каланда была одним из ключевых топ-менеджеров «Роснефти», она проработала в компании 10 лет в должности вице-президента по правовым вопросам, в последние четыре года также занималась взаимодействием с органами власти. В декабре 2012 г. была назначена статс-секретарем – вице-президентом «Роснефти», а с июля 2015 г. также исполняет обязанности вице-президента – руководителя аппарата компании. До прихода в «Роснефть» в 1997–2006 гг. Каланда работала в ТНК и «ТНК-ВР менеджменте».

Она владеет 2 171 818 акциями «Роснефти». В 2015 г. Forbes оценивал состояние Каланды в $55 млн.

Руководители аппарата «Роснефти» часто меняются с тех пор, как летом 2015 г. эту должность покинул Рашид Шарипов. Шарипов руководил аппаратом с сентября 2013 г., его называли доверенным человеком Сечина. В январе 2016 г. Шарипов занял в «Транснефти» должность заместителя вице-президента компании, а с марта была назначен вице-президентом, сообщала компания. У Каланды и Шарипова были хорошие отношения, рассказывали «Ведомостям» двое их знакомых.

Связаться с Каландой в пятницу не удалось.