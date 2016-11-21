Основной поставщик сервисных услуг для «Башнефти» – «Таргин» снизил цены на 10–15%

Нефтесервисная «дочка» АФК «Система», «Таргин», снизила цены на услуги для «Башнефти» на 10–15% после встреч с представителями «Роснефти», которая в октябре купила 60,16% обыкновенных акций нефтяной компании, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источники и подтвердил «Ведомостям» сотрудник «Башнефти». Источники агентства отмечают, что под угрозой непродления находятся контракты «Таргина» с «Башнефтью», которые заканчиваются в 2016 г.

В «Таргине» ходили слухи о том, что «Роснефть» будет пересматривать контракты, рассказывал «Ведомостям» собеседник в компании сразу после сделки. «Обычная ситуация: пришел новый хозяин и считает, что мы тут все жируем», – говорит он. После покупки «Башнефти» «Роснефть» стала обсуждать с другими подрядчиками возможность привлечь их к работам, которые выполняет «Таргин», рассказывает топ-менеджер нефтесервисной компании – партнера «Роснефти». В конце концов «Роснефть» предложила снизить расценки на 15%, говорит собеседник в «Таргине». Гендиректор компании Камиль Закиров отказался это комментировать, так же поступили представители «Роснефти» и АФК «Система».

Компания «Таргин» – бывшая «Башнефть – сервисные активы» – до конца 2013 г. была внутренним сервисом компании. В 2013 г., когда «Башнефть» контролировала АФК «Система», «Башнефть – сервисные активы» были выведены из нефтяной компании и проданы «Системе» за 4,1 млрд руб. В январе 2014 г. «Башнефть» заключила со структурами бывшего нефтесервиса несколько трехлетних соглашений почти на 30 млрд руб. В апреле 2015 г. «Башнефть» и «Таргин» заключили новый трехлетний контракт на ремонт скважин на 10,8 млрд руб., сообщал «Таргин». Все текущие контракты между «Таргином» и «Башнефтью» заключены по рыночным ценам по итогам тендерных процедур, а заключение долгосрочных договоров было одобрено независимыми директорами «Башнефти», сообщала АФК. В 2015 г. выручка компании составила 25 млрд руб.

Сейчас «Таргин» выполняет около 70% работ для «Башнефти», рассказывал «Ведомостям» собеседник в одной из компаний. В этом году «Башнефть» проиндексировала цены для «Таргина» на 5,3% при инфляции на товары и услуги в 12,9%, говорится в презентации компании, с которой ознакомились «Ведомости». «Башнефть» давно пытается сократить долю монопольного поставщика, рассказывают два сотрудника «Башнефти». Компания стремится создать конкурентную среду услуг вокруг себя, а «Таргин» – расширить портфолио клиентов, подтверждал Камиль Закиров в интервью журналу «Нефть и газ Евразия» в середине 2015 г. Сейчас «Таргин» оказывает услуги «Роснефти», «Лукойлу», «Газпром нефти», в том числе в Сербии ее «дочке» NIS.

Своими силами В конце 2014 г. Игорь Сечин объявил, что компания собирается развивать собственное сервисное подразделение «РН-бурение». За два года она приобрела Оренбургскую буровую компанию, активы Weatherford в России, российскую «дочку» нефтесервисной Trican. В 2015 г. более 56% бурения на суше «Роснефть» выполняла собственными силами.

Сразу после покупки «Башнефти» главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин намекнул руководству Башкирии о сделке, в результате которой из состава «Башнефти» был выведен подрядчик: «При оценке этих активов в 8 млрд руб. они были выведены почему-то за 4 млрд руб. При этом в совете директоров были и представители Башкирии тоже. А в дальнейшем этот же подрядчик получил выручку в 53 млрд руб. и действующий контракт на 28 млрд руб.».

АФК «Система» утверждала, что цену сделки определил независимый оценщик.

«Роснефть» славится жестким подходом в отношениях с подрядчиками, компания всегда пытается максимально снизить цены на услуги, напоминают сотрудники двух контрагентов компании. По этой причине, например, несколько лет назад с «Роснефтью» перестала работать Eurasia Drilling Александра Джапаридзе. Снижение цен на сервисные услуги – одно из условий достижения синергии для «Роснефти», которую компания оценивала в $2,3–2,8 млрд, напоминает собеседник «Ведомостей» в «Башнефти».

С точки зрения экономии это правильно, но, занижая цены, «Роснефть» рискует качеством – подрядчики ведь тоже экономят и через какое-то время у компании могут начаться проблемы с «дешевыми» скважинами, рассказывает топ-менеджер нефтесервисной компании. «Роснефть» предпочитает развивать собственный сервис и скупает нефтесервисные активы (см. врез).