Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4207 от 21.11.2016 под заголовком: Ozon плетет складскую сеть

Ozon расширяет складскую сеть на фоне роста продаж в регионах

Онлайн-ритейлер откроет склад в Краснодаре
Ozon плетет складскую сеть
Ozon плетет складскую сеть
Е. Кузьмина / Ведомости

Крупный российский онлайн-ритейлер Ozon.ru расширяет складские мощности – его третий склад будет открыт во II квартале 2017 г. на юге России, в Краснодаре, рассказал «Ведомостям» представитель компании. Площадь объекта, который возьмет в аренду компания, составит до 4000 кв. м, здесь онлайн-ритейлер сможет хранить около 500 000 товаров, уточнил представитель Ozon.ru. У кого ритейлер намерен арендовать площади, его представитель не уточнил. Инвестиции в проект – до 70 млн руб., добавил он.

Склад в Краснодаре, по его словам, будет обслуживать преимущественно южный регион. Таким образом, покупатели из Краснодара, Ростова-на-Дону и некоторых других городов смогут получить свой заказ уже на следующий день, добавил представитель ритейлера.

Ozon.ru начала активно развивать региональную сеть складов, чтобы ускорить доставку в регионы, только в 2016 г. Первые два региональных склада ритейлера каждый по 5000 кв. м заработали в Екатеринбурге и Казани. До этого у компании был один крупный склад в Твери площадью 42 000 кв. м.

После запуска складов в Екатеринбурге и Казани продажи в Поволжье и на Урале выросли более чем на 40%, а число заказов – на 50%, приводит данные представитель ритейлера. Половина всех заказов, продолжает он, комплектуется локально и доставляется завтра-послезавтра; еще 50% продолжают формироваться из Твери, тогда доставка в Казань занимает 3–4 дня, в Екатеринбург – 5–6.

Краснодарские цены

3800 за 1 кв. м в год составляет средняя ставка аренды для складских площадей класса А в Краснодаре без учета НДС, операционных расходов, коммунальных платежей, оценивает Казанский

Онлайн-продажи в ряде российских регионов растут активнее, чем на более зрелых рынках Москвы и Петербурга. Например, интернет-продажи бытовой техники и электроники, основной категории по выручке в российской онлайн-торговле, в целом по России за первое полугодие 2016 г. выросли на 22% год к году, а в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах – на 33,9%, ссылается Ассоциация компаний интернет-торговли на данные GfK. В Поволжье рост составил 27,6%, в Центральном федеральном округе – 21,3%, отмечается там же.

Если раньше в регионах было мало качественных складских площадей, то в последнее время ситуация изменилась, замечает заместитель директора отдела индустриальной и складской недвижимости CBRE Полина Шипицына, а арендодатели как в Москве, так и в регионах готовы предлагать выгодные условия из-за кризиса. С ней соглашается управляющий партнер Colliers International в России Николай Казанский: аренда или покупка склада в текущей рыночной ситуации экономически обоснована, полагает он.

Правда, в новых сделках аренды складов в I–III кварталах 2016 г. активнее всего участвовали интернет-ритейлеры в Московском регионе, отмечает Казанский. Крупнейшая сделка – расширение онлайн-ритейлера Wildbеrries в рамках складского комплекса «Подольск», где компания арендовала дополнительные 46 000 кв. м, напоминает он. Также Wildberries планирует построить собственный распределительный центр площадью более 100 000 кв. м, знает Казанский.

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