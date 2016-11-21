Генералов укрупняет недавно созданный железнодорожный бизнес

Вслед за покупкой «Нитрохимпрома» он выменял у ОВК оператора «Восток 1520» на 19,9% своей компании

Объединенная вагонная компания (ОВК, основной владелец – группа «Ист») сообщила, что продала Первой тяжеловесной компании 100% оператора «Восток 1520» и что на вырученные деньги до конца года купит 19,9% Первой тяжеловесной компании. Оценка активов не раскрывается.

Первая тяжеловесная компания зарегистрирована в июле группой «Промышленные инвесторы», а она основана и принадлежит министру топлива и энергетики в правительстве Сергея Кириенко (1998 г., сейчас Кириенко – первый замруководителя администрации президента) Сергею Генералову. В декабре 2012 г. «Промышленные инвесторы» вышли из транспортного бизнеса – за $940 млн продали 56% компании Fesco группе «Сумма» Зиявудина Магомедова и GHP Group Марка Гарбера (см. врез).

«Промышленные инвесторы» владеют 99,9% Первой тяжеловесной компании через ООО «Проминвествагон», еще 0,1% – у самого Генералова. О возвращении в железнодорожный бизнес в конце августа заявил гендиректор «Промышленных инвесторов» Андрей Бурлинов. Было ли у Генералова обязательство перед покупателями Fesco не участвовать в транспортном бизнесе, не известно. Представитель «Промышленных инвесторов» комментировать это не стал. Представитель «Суммы» на этот вопрос не ответил. Но с 2012 г. по август 2016 г. в транспортные проекты Генералов не инвестировал.

Весной бизнесмен рассказывал Forbes, что часть средств от продажи Fesco потратил на свою компанию «Транзас», которая производит интеллектуальные системы для морской и речной индустрии, а также тренажеры. Около $100 млн «Промышленные инвесторы» вложили в несколько венчурных проектов в России и США, но неудачно. В 2016 г. Forbes оценил состояние Генералова в $400 млн.

История Fesco В 2002 г. структуры «Промышленных инвесторов» приобрели у зарубежных инвесторов контрольный пакет Дальневосточного морского пароходства (ДВМП), на его базе Генералов создал транспортную группу Fesco: морские и железнодорожные перевозки, контейнерные и навалочные грузы. Когда Генералов продавал Fesco, капитализация ДВМП на Московской бирже была 27,9 млрд руб., в пятницу ДВМП стоило 9,4 млрд руб.: контейнерный рынок сжался, идут переговоры о реструктуризации долгов.

О первой инвестиции Первой тяжеловесной компании стало известно в августе: 100% ООО «Нитрохимпром», оператора инновационных вагонов с нагрузкой на ось 25 т. У «Нитрохимпрома» было более 7000 вагонов, среди его клиентов – СУЭК, En+ и др. Вместе с парком «Восток 1520» у Первой тяжеловесной компании будет более 23 000 вагонов, сообщает ОВК.

Это один из крупнейших операторов инновационных вагонов, говорит аналитик Raiffeisenbank Константин Юминов. С таким парком Первая тяжеловесная компания займет существенную долю рынка, отмечает представитель «Промышленных инвесторов»: «Не исключаем и IPO компании, хотя это и не входит в ближайшие планы».

По словам представителя ОВК, инициатором сделки были «Промышленные инвесторы». У «Востока 1520» прочные позиции на рынке перевозок в инновационных вагонах, объясняет интерес представитель «Промышленных инвесторов». ОВК скорее всего получит место в совете директоров Первой тяжеловесной компании, говорит представитель «Промышленных инвесторов». Структура управления еще формируется, отмечает представитель ОВК.

Представитель «Промышленных инвесторов» не исключает дальнейших приобретений. В августе группа заявляла, что интересуется в первую очередь инновационным парком. «Более современный парк с лучшей экономикой перевозок будет наиболее востребован в текущих условиях», – цитировал «Гудок» представителя «Промышленных инвесторов». При перевозке грузов в инновационных вагонах РЖД по решению правительства предоставляет скидку к тарифу. Без скидки инновационные вагоны слишком дороги, считает сотрудник крупного оператора.