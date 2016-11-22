Новый проект «Новатэка» по производству СПГ обойдется не менее чем в $10 млрд

«Новатэк» ожидает, что капитальные затраты на проект «Арктик СПГ – 2» на Гыданском полуострове превысят $10 млрд. Такие данные содержатся в презентации зампреда правления «Новатэка» Дениса Храмова, представленной 21 ноября на форуме «Дни Арктики». Компания ведет предварительные работы по проектированию, мощность предприятия будет аналогична «Ямал СПГ» (16,5 млн т в год), сказал Храмов. Запасы газа территории могут обеспечить поставки СПГ до 70 млн т в год, отметил Храмов. Ресурсная база проекта – 1,2 трлн куб. м газа и 56,5 млн т жидких углеводородов по категории С1 + С2, следует из его презентации.

В конце следующего года «Новатэк» запустит первую очередь «Ямал СПГ». Весь проект обойдется «Новатэку» и его партнерам (у российской компании – 50,1%, у Total и CNPC – по 20%, у Silk Road Fund – 9,9%) в $27 млрд.

По аналогии с «Ямал СПГ» компания прорабатывает строительство «Арктик СПГ – 2» модульным способом, но уже не на берегу, а на гравитационных платформах в Карском море, рассказал Храмов. Их, а также другое оборудование для завода «Новатэк» планирует построить на Кольской верфи, следует из презентации.

Партнеры у ворот CNPC, Total и другие инвесторы интересуются участием в проекте «Арктик СПГ – 2», говорил летом предправления «Новатэка» Леонид Михельсон. Компания получила «сигнал, не более того» от партнеров по «Ямал СПГ» и не только, сказал он.

Использование отечественных комплектующих поможет существенно удешевить проект, но вряд ли компания сможет обойтись только российским оборудованием, сомневается портфельный управляющий GL Asset Management Сергей Вахрамеев. Указанная минимальная стоимость «Арктик СПГ – 2» выглядит «подозрительно низкой», добавляет он. «$13,5 млрд – самая оптимистичная оценка», – считает Вахрамеев. Проект может оказаться вдвое дороже заявленной нижней планки, оценивает руководитель направления СПГ ICIS Heren Роман Казьмин. Основные факторы, которые влияют на стоимость СПГ-проектов, – технология сжижения и модель фрахтования, говорит он. При этом «Ямал СПГ» задумывался до санкций и у «Новатэка» с партнерами был более широкий выбор технологий, рассуждает Казьмин. Важна и стоимость привлечения финансирования. В сентябре «Новатэк» подписал меморандум о сотрудничестве с JBIC. Японский банк предоставит $400 млн на «Ямал СПГ». JBIC будет рассматривать участие в «Арктик СПГ – 2» после завершения участия в «Ямал СПГ», заявил исполнительный директор банка Тадаси Маэда.

Стоимость «Ямал СПГ» включает создание инфраструктуры с нуля, разработку месторождений, строительство самого завода, перечисляет аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Это первый опыт компании, второй завод должен быть дешевле. Вопрос в том, окупятся ли затраты на «Ямал СПГ», говорит Полищук. Если он будет рентабельным, при тех же рыночных условиях окупится и «Арктик СПГ – 2», считает он. «Ямал СПГ» будет окупаемым при средней цене $7 за 1 млн британских тепловых единиц в долгосрочном периоде, оценивает Полищук. Практически вся будущая продукция «Ямал СПГ» уже законтрактована. Но для «Арктик СПГ – 2» условия могут оказаться другими. «Сейчас можно заключить пятилетний контракт на СПГ по цене 11% от цены на нефть, – говорит Казьмин. – Когда планировался «Ямал СПГ», эта привязка была 13–14%, а нефть была дороже $100 за баррель». С развитием конкуренции на газовом рынке все труднее привязывать цену к нефти, согласен Полищук. Прогнозировать перспективы «Арктик СПГ – 2» сейчас сложно, оценка капзатрат на проект изменится еще не раз, сходятся аналитики.