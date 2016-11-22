Александр Шевелев стал гендиректором «Северстали»

С апреля 2016 года он возглавлял деревообрабатывающую компанию «Свеза»

С 12 декабря на работу гендиректором управляющей компании «Северсталь менеджмент» выйдет Александр Шевелев, который до этого возглавлял деревообрабатывающую группу «Свеза», говорится в сообщении «Северстали». На этом посту он сменит Вадима Ларина, тот руководил «Северсталь менеджментом» с мая 2015 г. по 8 ноября 2016 г. (после ухода акционера «Северстали» Алексея Мордашова от операционного управления).

С ноября по декабрь обязанности гендиректора «Северсталь менеджмента» выполняет директор по финансам и экономике Алексей Куличенко.

До «Свезы» Шевелев три года (с 2013 по 2016 г.) был генеральным директором ОАО «Северсталь-метиз», а до этого с 2004 г. был исполнительным директором на этом предприятии.

Окончил Вологодскую молочно-хозяйственную академию по специальности «инженер-механик», начал работу на Череповецком сталепрокатном заводе в 1997 г. по специальности «слесарь-ремонтник».

Одновременно с уходом Шевелева из «Свезы» это кресло займет Анатолий Фришман, который до этого занимал должность генерального директора ОАО «Северсталь-метиз». Гендиректором этого предприятия будет Сергей Ковряков.

«Шевелев обладает богатым опытом эффективной руководящей работы. Он умеет лично вовлекать коллектив в результативную работу, инициативен. Уверен, что все это <...> обеспечит поступательное движение вперед», - приводятся слова акционера Мордашова в заявлении компании.