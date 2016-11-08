Вадим Ларин покинул пост гендиректора «Северстали»

Генеральный директор управляющей компании «Северстали» - АО «Северсталь менеджмент» - Вадим Ларин уволился по собственному желанию, говорится в сообщении компании.

С 8 ноября обязанности гендиректора будет исполнять его заместитель по финансам и экономике Алексей Куличенко, который работает в компании с 2005 г.

«Компания продолжит эффективное поступательное движение вперед, залогом которого является дальнейшее развитие корпоративной культуры, клиентоориентированности и снижение издержек», - прокомментировал председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов.