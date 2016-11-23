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Статья опубликована в № 4209 от 23.11.2016 под заголовком: Дивиденды напоследок

«Роснефть» получит 160 млрд руб. дивидендов от «Верхнечонскнефтегаза»

Компании выгоднее получить деньги через дивиденды: налог на такие платежи меньше, чем налог на доход от продажи
Перед продажей «Роснефть» вынет из «Верхнечонскнефтегаза» всю нераспределенную прибыль
Перед продажей «Роснефть» вынет из «Верхнечонскнефтегаза» всю нераспределенную прибыль
Сергей Петров / ТАСС

Совет директоров «Верхнечонскнефтегаза» рекомендовал акционерам выплатить 160 млрд руб. дивидендов за девять месяцев за счет чистой прибыли этого года (31 млрд руб.) и нераспределенной прибыли прошлых лет (128,8 млрд руб.), сообщила компания. Внеочередное собрание акционеров назначено на 29 декабря 2016 г. 74% «Верхнечонскнефтегаза» принадлежит «РН-холдингу», еще 25,9% – напрямую «Роснефти». Последний и единственный раз компания платила дивиденды по итогам девяти месяцев 2012 г. – 17,5 млрд руб. «Роснефть» в 2015 г. получила 440,7 млрд руб. дивидендов от дочерних компаний, в 2016 г. – 274 млрд руб., говорится в отчете компании.

«Верхнечонскнефтегаз» разрабатывает Верхнечонское нефтегазоконденсатное месторождение с запасами 173 млн т нефти и газового конденсата и 115 млрд куб. м газа. Промышленная добыча началась в 2008 г., пока «Роснефть» добывает здесь нефть – 8,5 млн т в год, добыча газа за 10 месяцев 2016 г. составила всего 155,8 млн куб. м. В июне этого года «Роснефть» договорилась продать 20% «Верхнечонскнефтегаза» китайской Beijing Gas Group Company Limited, которая занимается поставками газа, строит газовую инфраструктуру и электрогенерацию в Пекинском регионе. В начале ноября компании подписали обязывающие документы, сумма сделки составит $1,1 млрд. Сделка позволит реализовать потенциал Верхнечонского месторождения, включая добычу газа, объясняла «Роснефть». Сколько газа и в какие сроки компания планирует добывать на месторождении, не раскрывалось. Beijing Gas Group интересна доля в компании и в свете разговоров о возможной либерализации экспорта газа из России, в том числе по «Силе Сибири», говорит собеседник, близкий к одной из сторон сделки (см. врез).

Газовая мечта

Сейчас экспортировать газ может только «Газпром», но в протоколах последних двух президентских комиссий правительству поручено проработать возможность разрешить экспорт восточносибирского газа независимых компаний. «Роснефть» – один из главных лоббистов такой либерализации.

Выплата дивидендов компанией перед продажей является стандартной практикой M&A сделок и позволяет покупателю не увеличивать цену приобретения на данную сумму денежных средств, говорит представитель «Роснефти». Обычно сумма денежных средств на счетах прибавляется к цене сделки, но акционеру выгоднее получить ее в виде дивидендов: налоговая ставка в этом случае может быть ниже, чем если получить деньги в цене сделки, объясняет партнер Goltsblat BLP Антон Панченков.

В начале 2016 г. «Верхнечонскнефтегаз» стал одним из крупных кредиторов «Роснефти» (на него приходится больше 10% займов), причем с I по III квартал сумма займа выросла со 148 млрд до 170 млрд руб. Это нормальная практика для «Роснефти», которая регулярно привлекает деньги у дочерних компаний и возвращает их в случае необходимости, объяснял представитель компании. По итогам III квартала «Роснефть» также должна была 311 млрд руб. «Оренбургнефти» и 229 млрд руб. «Самотлорнефтегазу».

Вряд ли привлечение займа связано со сделкой с Beijing Gas Group – скорее «Роснефти» нужны были деньги на «Башнефть» или операционные расходы, рассуждает Панченков. Но с 20%-ной долей китайский партнер сможет повлиять на выдачу аналогичного займа в будущем, добавляет он. В 2015 г. выручка «Верхнечонскнефтегаза» составила 206 млрд руб., за девять месяцев этого года – 93 млрд руб. На счетах у компании на 30 сентября – 73,7 млн руб. Инвестпрограмма компании относительно небольшая, «Верхнечонскнефтегаз» инвестирует в основном в ее поддержание, говорит аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. В 2015 г. компания инвестировала 17,3 млрд руб., план на 2016 г. – 17,5 млрд руб. Инвестиции могут серьезно возрасти только в случае промышленной добычи газа, но когда она может начаться – не известно, заключает Полищук. «Верхнечонскнефтегаз» вряд ли сможет выплатить дивиденды из операционного денежного потока, но, возможно, компании и не придется занимать, говорит Василий Танурков из АКРА. С одной стороны, у компании могут быть финансовые вложения, которых не видно в отчетности по РСБУ, с другой – ничто не мешает «Роснефти» списать часть долга перед «Верхнечонскнефтегазом» в счет дивидендов, объясняет аналитик.

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