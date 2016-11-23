«Роснефть» получит 160 млрд руб. дивидендов от «Верхнечонскнефтегаза»

Совет директоров «Верхнечонскнефтегаза» рекомендовал акционерам выплатить 160 млрд руб. дивидендов за девять месяцев за счет чистой прибыли этого года (31 млрд руб.) и нераспределенной прибыли прошлых лет (128,8 млрд руб.), сообщила компания. Внеочередное собрание акционеров назначено на 29 декабря 2016 г. 74% «Верхнечонскнефтегаза» принадлежит «РН-холдингу», еще 25,9% – напрямую «Роснефти». Последний и единственный раз компания платила дивиденды по итогам девяти месяцев 2012 г. – 17,5 млрд руб. «Роснефть» в 2015 г. получила 440,7 млрд руб. дивидендов от дочерних компаний, в 2016 г. – 274 млрд руб., говорится в отчете компании.

«Верхнечонскнефтегаз» разрабатывает Верхнечонское нефтегазоконденсатное месторождение с запасами 173 млн т нефти и газового конденсата и 115 млрд куб. м газа. Промышленная добыча началась в 2008 г., пока «Роснефть» добывает здесь нефть – 8,5 млн т в год, добыча газа за 10 месяцев 2016 г. составила всего 155,8 млн куб. м. В июне этого года «Роснефть» договорилась продать 20% «Верхнечонскнефтегаза» китайской Beijing Gas Group Company Limited, которая занимается поставками газа, строит газовую инфраструктуру и электрогенерацию в Пекинском регионе. В начале ноября компании подписали обязывающие документы, сумма сделки составит $1,1 млрд. Сделка позволит реализовать потенциал Верхнечонского месторождения, включая добычу газа, объясняла «Роснефть». Сколько газа и в какие сроки компания планирует добывать на месторождении, не раскрывалось. Beijing Gas Group интересна доля в компании и в свете разговоров о возможной либерализации экспорта газа из России, в том числе по «Силе Сибири», говорит собеседник, близкий к одной из сторон сделки (см. врез).

Газовая мечта Сейчас экспортировать газ может только «Газпром», но в протоколах последних двух президентских комиссий правительству поручено проработать возможность разрешить экспорт восточносибирского газа независимых компаний. «Роснефть» – один из главных лоббистов такой либерализации.

Выплата дивидендов компанией перед продажей является стандартной практикой M&A сделок и позволяет покупателю не увеличивать цену приобретения на данную сумму денежных средств, говорит представитель «Роснефти». Обычно сумма денежных средств на счетах прибавляется к цене сделки, но акционеру выгоднее получить ее в виде дивидендов: налоговая ставка в этом случае может быть ниже, чем если получить деньги в цене сделки, объясняет партнер Goltsblat BLP Антон Панченков.

В начале 2016 г. «Верхнечонскнефтегаз» стал одним из крупных кредиторов «Роснефти» (на него приходится больше 10% займов), причем с I по III квартал сумма займа выросла со 148 млрд до 170 млрд руб. Это нормальная практика для «Роснефти», которая регулярно привлекает деньги у дочерних компаний и возвращает их в случае необходимости, объяснял представитель компании. По итогам III квартала «Роснефть» также должна была 311 млрд руб. «Оренбургнефти» и 229 млрд руб. «Самотлорнефтегазу».

Вряд ли привлечение займа связано со сделкой с Beijing Gas Group – скорее «Роснефти» нужны были деньги на «Башнефть» или операционные расходы, рассуждает Панченков. Но с 20%-ной долей китайский партнер сможет повлиять на выдачу аналогичного займа в будущем, добавляет он. В 2015 г. выручка «Верхнечонскнефтегаза» составила 206 млрд руб., за девять месяцев этого года – 93 млрд руб. На счетах у компании на 30 сентября – 73,7 млн руб. Инвестпрограмма компании относительно небольшая, «Верхнечонскнефтегаз» инвестирует в основном в ее поддержание, говорит аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. В 2015 г. компания инвестировала 17,3 млрд руб., план на 2016 г. – 17,5 млрд руб. Инвестиции могут серьезно возрасти только в случае промышленной добычи газа, но когда она может начаться – не известно, заключает Полищук. «Верхнечонскнефтегаз» вряд ли сможет выплатить дивиденды из операционного денежного потока, но, возможно, компании и не придется занимать, говорит Василий Танурков из АКРА. С одной стороны, у компании могут быть финансовые вложения, которых не видно в отчетности по РСБУ, с другой – ничто не мешает «Роснефти» списать часть долга перед «Верхнечонскнефтегазом» в счет дивидендов, объясняет аналитик.