Промышленность

Котировки Vinci резко упали из-за хорошо организованного вброса

Аноним, представившийся автором фейка, назвал его местью за действия компании в России и Франции
ООО «Объединенные системы сбора платы», которое на паритетных началах принадлежит «Мостотресту» и Vinci, является оператором участка платной дороги М11 от МКАД до Солнечногорска
ООО «Объединенные системы сбора платы», которое на паритетных началах принадлежит «Мостотресту» и Vinci, является оператором участка платной дороги М11 от МКАД до Солнечногорска
Д. Абрамов / Ведомости

Акции французской строительной компании Vinci SA во вторник рухнули на 20% - с потерей порядка 7 млрд евро капитализации - после того, как сразу несколько финансовых СМИ опубликовали ложную новость об увольнении финансового директора фирмы, пишет The Wall Street Journal. В поддельном пресс-релизе сообщалось, что топ-менеджер уволен за ошибки в отчетности, которые могли привести к завышению результатов в 3,5 млрд евро. Релиз содержал ссылку на сайт, имитирующий настоящий сайт компании.

Также в письме был поддельный номер телефона, принадлежащий якобы пресс-секретарю Vinci Полю-Алексису Буке. На звонок журналистов Dow Jones Newswires ответил человек, представившийся Полем-Алексисом, и подтвердил фейковую новость. Затем злоумышленники опубликовали с того же адреса частичное опровержение новости, что еще больше запутало участников рынка.

Теперь затраты государства выросли еще на 4,797 млрд руб.
Медведев вернул 4,8 млрд рублей строителям платной дороги через Химкинский лес
Премьер-министр подписал распоряжение о компенсации расходов на строительстве участка трассы М11

WSJ отмечает на редкость хорошую организацию вброса: подобных попыток манипуляции много, но редко они бывают настолько продуманы и успешны.

Vinci срочно опровергла поддельное сообщение, отметив, что «рассмотрит любые варианты юридических действий по поводу возникшей ситуации». Во Франции манипулирование котировками акций является уголовным преступлением. После опровержения котировки Vinci резко восстановились и на завершение торгов во вторник были на 3,8% ниже предыдущего закрытия. Французский регулятор AMF сообщил, что изучает ситуацию и может начать полномасштабное раследование.

После закрытия торгов СМИ получили анонимное письмо, автор которого назвал медиа-атаку местью за действия Vinci в России и Франции, вызвавшие разрушение окружающей среды. Представитель компании не ответил на запрос WSJ.

Химкинским лесом займется французская прокуратура

В России Vinci - давний партнер «Мостотреста», одного из крупнейших генподрядчиков страны, блокирующим пакетом акций которого до 2015 года владел бизнесмен Аркадий Ротенберг. ООО «Объединенные системы сбора платы», которое на паритетных началах принадлежит «Мостотресту» и Vinci, является оператором участка платной дороги М11 от МКАД до Солнечногорска через аэропорт «Шереметьево», построенного через печально известный Химкинский лес.

Год назад премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о целесообразности выделения «Автодору» 4,798 млрд руб. для «компенсации расходов концессионера» на строительстве участка трассы М11 Москва - Санкт-Петербург. Компенсацию получила Северо-Западная концессионная компания (СЗКК; консорциум «Мостотреста» и Vinci) за задержку строительства первого участка М11.

Вопрос возник из-за проблем с передачей отдельных участков под строительство по причине несовершенства земельного законодательства, проблем в переустройстве инженерных коммуникаций, говорили представители «Автодора» и «Мостотреста»,из-за чего генподрядчик понес убытки. Одной из причин назывался конфликт вокруг Химкинского леса

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