Котировки Vinci резко упали из-за хорошо организованного вброса

ООО «Объединенные системы сбора платы», которое на паритетных началах принадлежит «Мостотресту» и Vinci, является оператором участка платной дороги М11 от МКАД до Солнечногорска

Аноним, представившийся автором фейка, назвал его местью за действия компании в России и Франции

Акции французской строительной компании Vinci SA во вторник рухнули на 20% - с потерей порядка 7 млрд евро капитализации - после того, как сразу несколько финансовых СМИ опубликовали ложную новость об увольнении финансового директора фирмы, пишет The Wall Street Journal. В поддельном пресс-релизе сообщалось, что топ-менеджер уволен за ошибки в отчетности, которые могли привести к завышению результатов в 3,5 млрд евро. Релиз содержал ссылку на сайт, имитирующий настоящий сайт компании.

Также в письме был поддельный номер телефона, принадлежащий якобы пресс-секретарю Vinci Полю-Алексису Буке. На звонок журналистов Dow Jones Newswires ответил человек, представившийся Полем-Алексисом, и подтвердил фейковую новость. Затем злоумышленники опубликовали с того же адреса частичное опровержение новости, что еще больше запутало участников рынка.

WSJ отмечает на редкость хорошую организацию вброса: подобных попыток манипуляции много, но редко они бывают настолько продуманы и успешны.

Vinci срочно опровергла поддельное сообщение, отметив, что «рассмотрит любые варианты юридических действий по поводу возникшей ситуации». Во Франции манипулирование котировками акций является уголовным преступлением. После опровержения котировки Vinci резко восстановились и на завершение торгов во вторник были на 3,8% ниже предыдущего закрытия. Французский регулятор AMF сообщил, что изучает ситуацию и может начать полномасштабное раследование.

После закрытия торгов СМИ получили анонимное письмо, автор которого назвал медиа-атаку местью за действия Vinci в России и Франции, вызвавшие разрушение окружающей среды. Представитель компании не ответил на запрос WSJ.

В России Vinci - давний партнер «Мостотреста», одного из крупнейших генподрядчиков страны, блокирующим пакетом акций которого до 2015 года владел бизнесмен Аркадий Ротенберг. ООО «Объединенные системы сбора платы», которое на паритетных началах принадлежит «Мостотресту» и Vinci, является оператором участка платной дороги М11 от МКАД до Солнечногорска через аэропорт «Шереметьево», построенного через печально известный Химкинский лес.

Год назад премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о целесообразности выделения «Автодору» 4,798 млрд руб. для «компенсации расходов концессионера» на строительстве участка трассы М11 Москва - Санкт-Петербург. Компенсацию получила Северо-Западная концессионная компания (СЗКК; консорциум «Мостотреста» и Vinci) за задержку строительства первого участка М11.

Вопрос возник из-за проблем с передачей отдельных участков под строительство по причине несовершенства земельного законодательства, проблем в переустройстве инженерных коммуникаций, говорили представители «Автодора» и «Мостотреста»,из-за чего генподрядчик понес убытки. Одной из причин назывался конфликт вокруг Химкинского леса